V pořadí 11. olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Leopold Prečan (1866-1947) se musí v hrobě obracet. Neznámí chmatáci nejspíš před koncem minulého roku ukradli jeho kamenný historický erb na štítu konírny zámečku Ferdinandsko na Vyškovsku. Záhada je v tom, že objekt se nachází uprostřed vojenského újezdu Březina, kde veřejnost nemá co pohledávat.

Lovecký zámeček z roku 1757 coby kulturní památka je elektronicky chráněný. Výjimkou je konírna, z jejíhož štítu erb zmizel. Zloději museli na místo přijet autem, postavit žebřík a desítky kilogramů těžký erb odtesat. Je jisté, že věděli, pro co si na zapovězené místo přijeli. Nejspíš šlo o krádež na objednávku.

„Případ vyšetřuje vojenská policie,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany Petr Sýkora. Vojenský újezd Březina má rozlohu 150 kilometrů čtverečních, kontroly jsou namátkové. „Tak velké území nelze trvale střežit,“ upozornil mluvčí.

Krádeže si všimli místní

Zmizení erbu zaznamenal Petr Bařinka z památkového odboru vyškovské radnice na podnět místních. „Ještě o Vánocích tam byl. Historickou i finanční hodnotu vám nikdo přesně neřekne. Podle kameníka by ale jen vytvoření kopie přišlo na 60 až 90 tisíc korun,“ uvedl úředník.

Pokud by zloději chtěli cenný lup prodat, museli by jít výrazně dolů s cenou. „Na legální trh nepůjdou, je to snadno identifikovatelný předmět. Asi skonči u nějakého sběratele,“ míní Bařinka.

Prečan, milovník unikátů ze slonoviny

Olomoucký arcibiskup za svého života shromáždil rozsáhlou sbírku uměleckých předmětů ze slonoviny. Sbírka budovaná asi od roku 1930 obsahuje kromě evropské drobné plastiky od středověku po 19. století také asijské umění, včetně známých japonských figurek necuke. Od roku 1947 do poloviny 90. let 20. století byla sbírka ukryta ve sklepení Arcibiskupského paláce. Dnes je jako Kabinet slonoviny součástí expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci.

VIDEO: Krádež obrazů na zámku v Peruci.