Vskutku originálně zdůvodnil policistům zlodějský nájezd muž (44) z Brněnska. Prý mu to "nakukaly" neznámé hlasy. Jak se ukázalo, posilnil se drogou. Akci ovšem dokonale zpackal a tak nebylo divu, že skončil v rukou mužů zákona. Nejspíš si vyslouží i zájem psychiatra.

Poberta si před „výletem“ do rekreační oblasti Šmelcovna na Brněnsku údajně po několika letech abstinence aplikoval pervitin. Z domu prý najednou musel vyrazit na procházku. Zamířil nejdříve do lesa poblíž obce Javůrek, poté jeho kroky směřovaly do blízké chatové oblasti.

„Tam jej údajně začaly neznámé hlasy zvát do chaty. Podle jejich přání překonal plot, poničil desky na opláštění budovy a potom se nalezenou pilkou snažil dostat do chaty,“ popsal bizarní zdůvodnění zloděje policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Jenže coby nezvaná návštěva si poberta počínal jako slon v porcelánu. Probuzený majitel jedné z chat proto přivolal policisty z nedalekých Rosic.

„Těm podivně se chovající muž marně sliboval, že už se taková výprava opakovat nebude. Hrozí mu stíhání pro porušování domovní svobody a krádež,“ dodal policista.

