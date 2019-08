Kozoroh

Už jste ani nedoufali, že by se na vás mohlo usmát štěstí, ale je to tady. Seznámíte se s protějškem, který na vás zapůsobí svým osobitým vystupováním. Od prvního dne se ho nemůžete nabažit. Jen pozor, ať ho hned neodradíte, to by byla škoda.