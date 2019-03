„Drzost některých lidí opravdu nezná mezí. Muž klidně zaparkoval svůj mercedes na služebním parkovišti vedle policejních vozidel, a to ještě přes dva pruhy. To vše před zraky několika policistů,“ uvedla mluvčí policie Alice Musilová.



Muž má přitom kvůli předchozím deliktům soudně vysloven zákaz řídit motorová vozidla až do srpna 2021. „Měl tak co vysvětlovat nejen co k případu, kvůli kterému přijel, ale také proč porušuje zákaz řízení. U soudu mu nyní za to hrozí až tři roky vězení,“ doplnila mluvčí policie.

VIDEO: Někteří řidiči jsou nepoučitelní. Také tento muž si ze zákazu řízení nic nedělá.