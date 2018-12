Muž a žena kolem 50 let byli při vědomí, jenže v situaci, kdy se nedokázali vlastními silami vyprostit. „Zraněni nebyli, ale byli v šoku a bez cizí pomoci by se ven nedostali,“ popsal situaci Miroslav Burger s tím, že v autě čekali na pomoc při teplotě hluboko pod bodem mrazu.

Policista si ale poradil. Otevřel zavazadlový prostor, z něj vytáhl všechny věci, sklopil zadní sedadla, aby se dostal k řidiči a jeho spolujezdkyni. Odepnul jim bezpečnostní pásy a pomalu je dostal z havarovaného vozu ven.

Nikdo nezastavil!

Policistu šokoval přístup ostatních motoristů. „Byl jsem překvapen, že jsem potkal protijedoucí vozidla a žádné z nich nejevilo o převrácené auto zájem. Pán uvedl, že zůstali uvnitř uvěznění asi 10 minut. Nikdo u nich nezastavil, aby se ujistil, zda jsou ve voze lidi a jestli nepotřebují pomoc," řekl Blesku Miroslav Burger.

Jeho bleskový zákrok se rozšířil po sociálních sítích. „Udělal jsem to, co by mělo být samozřejmostí. Nějaké poplácání po ramenou od kolegů proběhlo, ale to stačí. Žádné oslavy nechystám,“ svěřil se milovník cvičení ve fitku, plavání a rybaření, který slouží v uniformě jedenáctým rokem.

VIDEO: Policisté zachránili život u vážné nehody.