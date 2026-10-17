Dívenka jakoby byla magnetem na těžké onemocnění. K dětské mozkové obrně se jí totiž v pěti letech přidal i Wieacker-Wolffův syndrom, který zasáhl její srdíčko.
Wieacker-Wolffův syndrom je extrémně vzácné onemocnění, které postihlo jen několik až několik desítek lidí na celém světě. Nelze ho zcela vyléčit, ale jde zmírnit jeho příznaky. Aby se nezhoršovalo, jsou potřebné intenzivní fyzioterapie, neurorehabilitace a logopedie.
Míša je zvídavá
„I přes všechny tyto těžké překážky je to neuvěřitelně veselá holka. Úplně nejvíc ze všeho miluje školu, ráda se učí nové věci, maluje, čte a ze srdce ráda zpívá,“ popsala svou dceru máma Romana (39).
Nejdůležitější součástí života dívky je invalidní vozík. Z toho současného už ale vyrostla. „Způsobuje jí velké bolesti zad. Má proto vyrobený nový, přesně na míru. Je ale bohužel příliš drahý,“ přiznal táta Tomáš (47).
Chybí peníze
Cena vozíku je přibližně 130 tisíc korun, přičemž zdravotní pojišťovna hradí polovinu. Rodina tak zoufale shání zbylých 64 tisíc korun. „Za jakoukoliv pomoc děkujeme, je pro nás moc důležitá,“ shodli se oba rodiče.
Veřejná sbírka nazvaná: „Nový vozík pro Míšu“ je vedena na dárcovské plarformě Díky transparentnímu účtu je vidět, kolik se již vybralo a kolik je potřeba ještě vybrat. „Pokud by částka náhodou přesáhla potřebnou sumu, použili bychom je na rehabilitace pro Míšu,“ ujistila máma dívky.