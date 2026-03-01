Pamětní deska s textem a právě bronzovým kloboučkem symbolicky připomene královnin červený klobouček, známý ze všech dobových fotek. Slavnostního odhalení se zúčastní i tehdejší primátorka Brna Dagmar Lastovecká.
Součástí akce bude i program pro veřejnost. „Plánujeme to v britském stylu jako odpoledne s královnou,“ řekla zastupitelka Kateřina Jarošová (Nezávislí). Vystaveny budou také historické fotky ze samotné návštěvy.
Královna Alžběta II. (†96) zamířila na jih Moravy 28.března 1996. Se svým chotěm princem Philipem (†99) se zdržela pouhé čtyři hodiny a šlo o hektické a náročné chvíle. Brnem ji provázeli prezident Václav Havel (†75) a tehdejší primátorka Dagmar Lastovecká.
Vybrali kvůli Hitlerovi jiný balkon
Přestože se všechno připravovalo pečlivě a dlouho dopředu, některé plány se nakonec měnily. Královna například měla promluvit z jiného balkonu, než na který nakonec vystoupila. Ukázalo se totiž, že z původně plánovaného balkonu kdysi řečnil nacistický diktátor Adolf Hitler.
Alžběta II. pak za přísných bezpečnostních opatření vyrazila do ulic. „Náměstí Svobody bylo plné snad ještě více než v roce 1989,“ vzpomínal tehdejší tajemník brněnského magistrátu Pavel Loutocký.
Skotská královna Marie Stuartovna: Přišla o trůn a o několik manželů. Nakonec skončila na popravišti. Videohub