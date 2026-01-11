Výkon srdečního svalu se snižoval, lékaři měli jasno. Výměna srdce byla nezbytná. „Na jeho výkonu se pravděpodobně podepsaly přechozené chřipky a dlouhodobý pracovní stres,“ svěřil se Blesk.cz. V březnu 2014 putoval Luděk na operační sál, výměna se podařila.
Vyhráno ale ještě neměl. Po vysazení silných léků proti bolesti, které užíval téměř rok, se u něj projevila závislost na nich. Dostavil se prudký psychický propad. „Byly chvíle, kdy jsem uvažoval i o konci, že to zabalím. Pokud vím od několika dalších pacientů, něco podobného prožili také,“ prozradil.
Žije druhý život naplno
Překonat tíživou situaci mu pomohla podpora rodiny a pozvolný návrat ke sportu. Ba co víc, loni se stal tátou dnes desetiměsíční holčičky, proto ho najdete i při vycházkách s kočárkem „Užívám si svůj druhý život naplno,“ usmívá se.
Na loňských letních Světových hrách transplantovaných v Drážďanech byl mezi tisícovkami sportovců z celého světa Luděk Vacek jediný český plavec a zároveň jediný závodník s transplantovaným srdcem ve své věkové kategorii 60+.
Účastnil se plaveckých disciplín na 50 a 100 metrů prsa a 50 metrů kraul. Obsadil sedmé, desáté a čtrnácté místo.
Co je dilatační kardiomyopatie
V případě Luďka Vacka se jednalo o tzv. dilatační kardiomyopatii. Jde o onemocnění, při kterém se srdeční komory, obvykle levá, rozšíří a zeslabí, což srdci ztěžuje účinné pumpování krve do těla. U člověka se projeví příznaky srdečního selhání jako je dušnost, únava a otoky. Úspěšná operace, při které dostal Luděk nové srdce, se uskutečnila v brněnském Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie FN u svaté Anny.
Transplantace prý Luďka hodně změnila.„Jsem citlivější, opatrnější a hlavně mnohem pokornější. Pokud bych měl vzkázat těm, kteří jsou ve stejné situaci jako já před více než deseti lety: kdo má hlavu na správném místě, neváhejte, nebojte se. Na operaci jděte co nejdříve. Jsem šťastný za druhý život, za každý nový den. Nějaké malichernosti nemá smysl vůbec řešit,“ zdůraznil.
VIDEO: Pražský IKEM poprvé použil metodu převozu bijícího srdce k transplantaci
Pražský IKEM poprvé použil metodu převozu bijícího srdce k transplantaci pro převoz orgánu ze Slovenska do ČR, kde se díky tomu podařilo zachránit život pětileté holčičce. (2. února 2022) IKEM
Pražský IKEM poprvé použil metodu převozu bijícího srdce k transplantaci pro převoz orgánu ze Slovenska do ČR, kde se díky tomu podařilo zachránit život pětileté holčičce. (2. února 2022) IKEM