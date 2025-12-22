I když ukazatel na rozcestí slibuje, že k památníku Lidušky je to pouhých 500 metrů, cesta je o něco delší. „Jděte rovně kolem Myslivny až k jezírku, tam se dejte doprava. Ale připravte se na bláto,“ usmívá se jeden z místních obyvatel.
Cestička se vine do kopce a bláto je skutečně všude. Náhle přetne les silnice a nad ní zeje 13 schodů, které avizují vánoční zázrak roku 1919 s citátem ze vzpomínek spisovatele. „Leželo tu malé robátko, nahé, jen čepeček na hlavě a košilku rozhalenou na špinavé peřince. Rudolf Těsnohlídek.“
Vybraly obrovské peníze
Záhy se objeví pomník, na němž kovová deska hlásá, že právě tady spisovatel s přáteli Koudelkou a Tesařem dítě našli. Otřesná událost se šťastným koncem zavdala vzniku tradice Vánočního stromu republiky pro Brno, sbírku pro chudé děti a s tím spojený vznik dětského domova Dagmar.
První Vánoční strom republiky z iniciativy Rudolfa Těsnohlídka vztyčili v centru Brna 13. prosince 1924. Ozdobilo ho 150 elektrických žárovek a velká hvězda na špici. Kompozici vypracoval architekt Bohuslav Fuchs. Slavnosti se účastnila i tehdy šestiletá Liduška.
Kolem stromu byly umístěny tři pokladny pro peněžité dary. Vybralo se téměř 70 tisíc korun! To byly na tu dobu obrovské peníze, které by se daly srovnat s dnešními zhruba dvěma miliony korun.
Matku čekal žalář
Liduška se zápalem plic putovala hned do nemocnice. Čtyři dny po nálezu se na policejním ředitelství přihlásila její matka Marie Kosourová (25). Svůj čin odůvodnila těžkou životní situací, kdy musela opustit byt rodičů a byla bez práce.
Dívenku prý odložila „kousek“ od kraje lesa, aby ji někdo snáze našel. Podle vyšetřování to však bylo 200 kroků od nejbližší cesty. Soud ženě neuvěřil a potrestal ji pěti měsíci těžkého žaláře. Dcerka se k ní už nevrátila.
Bílovické jezulátko
Lidušku adoptovali bezdětní manželé Polákovi. Vedle ikonické fotky dívky v kočárku exituje i portrét šestnáctileté Lidušky, které se říkalo Bílovické jezulátko.
Autorem je malíř František Koudelka, který společně s Těsnohlídkem dívku našel. Liduška se vyučila prodavačkou, v roce 1938 se vdala a odstěhovala do Prahy. Provdala se za geologa Josefa Chybíka, se kterým měla čtyři děti. O jejím dalším životě ale není mnoho známo. Zemřela 9. ledna 1997 ve věku 78 let.
Tragický osud Těsnohlídkových
Sbírky u vánočního stromu určené pro výstavbu dětského domova Dagmar se ujaly a v roce 1928 byl položen základní kámen. Jeho otevření v prosinci 1929 se však iniciativní Rudolf Těsnohlídek, autor Lišky Bystroušky, nedočkal.
Začátkem roku 1928 se v redakci Lidových novin postřelil pistolí, zemřel v nemocnici. Trpěl depresemi. Jeho třetí žena Olga v reakci na tragédii spáchala také sebevraždu, otrávila se svítiplynem. Společně jsou pochování na brněnském Ústředním hřbitově.
VIDEO: Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Svobody v Brně
