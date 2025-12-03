„Muzeum přichází o člověka, který se naprosto nebývalým způsobem zasloužil o rozkvět instituce, již spravoval,“ uvedli zástupci muzea. Ocenili jeho rozhled, dlouholeté zkušenosti, přesný úsudek a vytrvalost spolu se smyslem pro humor.
Člověk s nadhledem a humorem
Před nástupem na ředitelskou pozici v muzeu byl Hrubec několik let vedoucím odboru Kanceláře ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje.
„Poznal jsem Pavla Hrubce jako nesmírně pracovitého člověka, který všemu, co dělal, dával maximum. Vážil jsem si ho ale i pro jeho schopnost vidět v napjatých chvílích věci s nadhledem a humorem. Pro krajské muzeum i pro celý Zlínský kraj odvedl obrovské množství práce. Za to mu patří velké poděkování,“ uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).
„Právě práce ředitele muzea ho podle jeho slov naplňovala nejvíc. Jeho rozhled, dlouholeté zkušenosti, přesný úsudek a vytrvalost spolu se skvělým smyslem pro humor a laskavým srdcem zůstanou nenahraditelné,“ vzpomínají kolegové.
Rozvoj muzea i oblasti
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně sídlí v Baťově institutu, který vznikl přeměnou bývalých průmyslových budov číslo 14 a 15 v baťovském areálu v centru Zlína.
Pavel Hrubec byl také místopředsedou spolku Hanzelky + Zikmunda. Právě za jeho působení se dostavěl depozitář, kde se nově uložily sbírky z výprav těchto cestovatelů.
Před dvěma lety muzeu také otevřelo obnovenou národní kulturní památku Ploština na Zlínsku, která připomíná vypálení pasekářské osady v závěru druhé světové války. Postupně také opravuje hrad ve Zlíně-Malenovicích. „Bylo nám velkou ctí,“ vzkázali kolegové.
Rozloučení proběhne v úterý 9. prosince ve 14 hodin ve smuteční obřadní síni Městského hřbitova v Břeclavi.
