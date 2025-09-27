Tomáš Kop (49) přijíždí s traktůrkem, za nímž veze speciální vějíř. Ten obemkne strom. Do pod ním umístěných bedniček budou záhy padat z větví mandle. Stane se tak, jakmile Tomáš použije teleskopickou tyč, se kterou postupně roztřese obsypané větve mandloní.

Jeho manželka Kateřina (46), šéfová a jednatelka rodinné firmy, na sklizeň dohlíží. „V části městských sadů si mohou lidé popadané mandle nasbírat. Je ale zakázáno na stromy lézt, třást s nimi a odnášet si nadměrné množství plodů,“ upozorňuje.  

Bedničky s plody mandloní se stěhují do skladů a poté míří na zpracovatelské linky. „Používáme je k výrobě extraktu, který je základem místní vyhlášené mandlovky,“ dodává Kateřina Kopová. Rodinná firma slaví třináctý rok existence, za tu dobu si vybudovala velké renomé.

Kateřina Kopová o sběru mandlí v Hustopečích 

Mandlové mléko, zmrzlina, čaj, paštika

Ve firemní kavárně ve městě si lze vychutnat degustační set mandlovky, stejně jako další dobroty spojené s mandlemi. Mandlové rostlinné mléko, ledovou kávu s mandlovou zmrzlinou, mandlovou limonádu a čaj či kávovou mandlovku s názvem černá bohyně. Na cestu domů se doporučuje přikoupit mandle solené, uzené či sladký mix, pro děti pak mandlové lízátko. Nechybí třeba paštika s mandlovkou.

„Těší nás, že jsou mandle pořád v kurzu. Spousta návštěvníků míří i za místními slavnostmi. Hustopeče, to jsou prostě mandloně a mandle,“ usmívá se Kateřina.   

Museli měnit název 

Rodinný podnik Kopových vyráběl Hustopečskou mandlovici pod vlastní ochrannou známkou Mandlovice. Její používání bylo zakázáno v roce 2019 úpravou legislativy v rámci EU. Od července 2019 proto nahradili název Mandlovice Mandlovkou. Skladbu produktů rozšířili a a doplnili dalšími kvalitními výrobky, které potěší nejednoho gurmána.

Středoevropský unikát

Hustopeče se staly po roce 1948, kdy se zastavily dodávky mandlí ze Španělska, Itálie a Řecka, díky příznivému klimatu místem masivní výsadby mandloní. Jejich počet se pohyboval kolem 50 tisíc. Po roce 1989 a obnovení dovozu plodiny se ale pěstování ukázalo jako neefektivní. Současné sčítání uvádí nedcelých dva tisíce stromů.

V mandloňových sadech probíhá sklizeň plodů.
V mandloňových sadech probíhá sklizeň plodů.
Autor: Zdeněk Matyáš