Manželé Jiří a Helena Kalasovi z jihomoravských Letovic si svého „drobečka“ přivezli z Belgie. Majestátní plemeno jim před lety učarovalo. Uriáš pojmenovaný podle pohádkového čerta je v pořadí šestým mastifem v rodině. „Má dobrou povahu. Při vycházce nás lidé zastavují, děti si jej chtějí pohladit. V Letovicích je zkrátka čtyřnohou celebritou,“ směje se Helena.

Tady hlídám já!

Sotva se ale Uriáš vrátí domů, změní se v nekompromisního strážce obydlí, nahradí kameru či alarm. „Nezvané návštěvy by asi měly problém už u vrátek. Když zavrčí, každý ví, s kým má tu čest,“ dušuje se Jiří.

Uriášovi navíc kryje záda devítiletý Balun. A jak se stal žíhaný obr známým po celém Česku? „S ostatními chovateli mastifů u nás si vyměňujeme informace. Ukázalo se, že co do hmotnosti nemá náš drobeček v tuzemsku konkurenci. A jako teenager ještě pár kil nabere,“ svěřila se Blesku Helena Kalasová.

Maxipes miluje pamlsky

Uriáš, který je od dubna zapsán do České knihy rekordů, spořádá denně jeden kilogram granulí. Miluje pamlsky, třeba sušená vepřová ouška, nepohrdne buřty.

„Není tlustý, žádný povaleč. Prostě dobře narostl,“ říká Helena. Oba mastifové mají k dispozici trojí pelech – v kotci, pod pergolou a v domě. Oblíbené matrace ale dostávají zabrat, občas neuniknou devastaci.

Pes je trvalý závazek

Helena pracuje jako galeristka, Jiří je dispečerem u dopravní společnosti. Péče o oba „mazlíčky“ je jejich druhou prací, zálibou a posláním. „Život bez našich psů si už nedovedeme představit. O to víc nás mrzí, že si řada lidí pořídí zvíře a poté zjistí, že je jim na obtíž. Peče o pejska, to je radost, starost, ale především závazek se vším, co k tomu patří,“ míní Helena.