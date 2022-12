Jak nejlépe potěšit své věrné příznivce o vánocích? Kapely Worn Out Jacket, Tibet, A-beat a Led Zeppelin revival to vyřešily společně. Vánočním koncertem v brněnském Kabinetu múz, který slaví tři desetiletí od svého vzniku. Nálada byla povznášející a z pódia mezi přihlížející zamířily vlastní hity i „pecky“ světového rocku.

Pohoda z hudebníků jen sálala a po rozjezdu „nirvánovské“ nostalgie dua Worn Out Jacket se záhy přenesla i mezi diváky. „Myslím, že jsme se všichni trefili do nálady a chuti příchozích. Ochutnali z každého hudebního soudku a nelitovali,“ svěřil se s úsměvem zpěvák a lídr kapely Tibet Jiří Sekerák.

Tibet působí na domácí scéně už od roku 1991a nic neztratil ze svého úvodního „drajvu.“ A co by si muzikanti přáli pod stromeček? Přál bych si na vánoce replikátor štěstí. To je vymyšlené zařízení. Člověk prožije štěstí, ale vůbec si to neuvědomí a za chvíli je to pryč. A ten přístroj by mi to dokázal zopakovat. A hudebně? Chtěl bych binokulární astronomický dalekohled, ale pořádný dělo, abych viděl na všechny kapely a nemusel chodit na koncerty,“ svěřil se zpěvák Tibetu.

Basák Jiří Štefl měl trochu jinou představu. „Přál bych si, abychom se v příštím roce scházeli častěji než letos. Po desetiletích naší existence nás covid postihl, dlouho jsme nehráli a nahodit to znovu je těžký, každý má své závazky. A taky, abychom udrželi tuto tradici vánočních hudebních večírků. A doděláme novou desku!“

Hudebníci ocenili, že je jejich rodiny nepeskovaly, že nechystají doma kapra a vánoční stromeček. Právě naopak. „Žena mi říkala, že bychom měli začít pořádně hrát, ať pořád nesedím doma. Já to měl jednoduché. Stromek přivezla žena, dárky si nedáváme, protože hlavní je celá rodina u štědrovečerní večeře. Takže jdeme na pódium s čistou hlavou a bez stresu z vánoc,“ usmíval se Jiří Štefl, zakládající člen kapely.

Fanynka: Měli by hrát spolu častěji

A na pódiu to bylo poznat, nejen v případě Tíbetu, ale i A-beatu, jehož sestavu tvoří z valné části i muzikanti v dresu Led Zeppelin revivalu. Kdo zůstal až do půlnoci, zažil čtyřhodinový rockový vánoční nářez! „To nemělo chybu. Jen by to chtělo, aby kluci hráli častěji, nejen na vánoce,“ svěřila se jedna z nadšených fanynek.