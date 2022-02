Jako autora, jehož odkaz je nepřehlédnutelný a jehož dílo stále láká čtenáře, prezentují brněnské kulturní instituce básníka Jana Skácela. Připravily soubor akcí Skácel 100. Básník by totiž právě dnes oslavil 100. narozeniny.

Skácel se narodil 7. února 1922 ve Vnorovech na Hodonínsku, zemřel 10 dní před sametovou revolucí v Brně. „Skácelovy verše jsou trvale přítomné ve veřejném prostoru," řekl ředitel Moravské zemské knihovny a bohemista Tomáš Kubíček.

Vstup do knihovny se proměnil v otevřenou knihu, uvnitř návštěvníci najdou velkoplošné stránky se Skácelovými básněmi. Vybíraly je čtyři desítky osobností, každá připojila komentář či vzpomínku. Aniž se koordinovali, vybral každý z oslovených jinou báseň. Kubíček se obával, že všichni zvolí notoricky známou Modlitbu za vodu.

„Sešlo se 40 různých básní, které jsou skutečně součástí intimního čtení Skácela. Vlastně si nedokážu představit jiného českého básníka, u kterého by se to mohlo podařit," popsal Kubíček. Navštívit výstavu můžete do konce února.

Přispěl i Kundera

Do projektu přispěl také Milan Kundera, který Skácela vícekrát zmiňuje ve svém díle. „Je to jediný český básník, kterého si povolává do svého exilu, aby se k němu vracel," poznamenal Kubíček.

Moravské zemské muzeum přispělo do programu Skácel 100 výstavou v Dietrichsteinském paláci, kterou tvoří zejména historické fotografie či knihy. Pořady k výročí připravila brněnská studia České televize i Českého rozhlasu.

Další skácelovské akce jsou v plánu po zbytek roku. „Každý měsíc až do listopadového výročí Skácelova úmrtí by mohla být jedna akce, ideálně vždy sedmého dne v měsíci," konstatoval ředitel Centra experimentálního divadla Miroslav Oščatka. Není vyloučeno, že vznikne také skácelovská turistická stezka Brnem.

Kdo byl Jan Skácel

Jan Skácel byl významný moravský básník. Za války byl totálně nasazen, po osvobození vystudoval Masarykovu univerzitu, věnoval e redaktorské činnosti. Od roku 1969, kdy byl zrušen časopis Host do domu, přešel do exilu. Jeho díla mohla v omezeném množství vycházet až do roku 1981. Vyšlo mu 11 básnických sbírek pro dospělé, sedm sbírek pro děti, několik výborů z díla a dvě sbírky fejetonů. Modlitba pro vodu byla zhudebněna skupinou Hradišťan.

VIDEO: Technické muzeum v Brně představilo unikátní sbírku podpisů astronautů. délka: 00:53.42 Video Technické muzeum v Brně představilo unikátní sbírku podpisů astronautů Zdeněk Matyáš