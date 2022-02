Lev

V tomto časovém úseku se cítíte vyčerpaně, ale nemíníte si to připouštět. Na to jste příliš hrdí. Pokud se však nedostanete do lepšího tempa, očekávejte problémy se soustředěním, dokonce i sebevědomím. Neminou vás ani trable spojené s domácností.