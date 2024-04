Čtyřka je jako červená na semaforu. Zůstat stát na místě je vítané, protože se tím dostanete k podstatě, k tomu, co je důležité a máte s tím pracovat. (autor: iStock)

Duben je zastoupený čtyřkou, která je pánem zákona a pořádku, současně klade důraz na stabilitu a praktičnost. Ale právě jistoty i plány budou tento měsíc jakoby naschvál narušovány a borceny. Proč? Blesku to vysvětlila numeroložka Lenka Suchardová.

„Čtyřka je jako červená na semaforu. Zůstat stát na místě je vítané, protože se tím dostanete k podstatě, k tomu, co je důležité a máte s tím pracovat. Je třeba, aby vše prošlo revizí a abyste buď něco opravili, anebo rovnou vyhodili. Týká se to všech oblastí života – zaměstnání, financí, zdraví, vztahů, bydlení... Zjistíte, že jste obklopeni zbytečnostmi anebo se trápíte a už to není nutné,“ vysvětluje Lenka Suchardová, podle níž bychom se neměli stále za něčím honit a měli bychom si naopak fyzicky i mentálně odpočinout.

„Přerovnejte priority a díky 8 z roku 2024 se pak vyhoupnete do lepší formy a hojnosti. Tento měsíc je o vedení, předpisech a zákonech. Nebuďte laxní v osobním, pracovním i ve společensko-politickém prostoru a všímejte si, co je a co není v pořádku nebo nerozumné či dokonce nelidské," apeluje numeroložka.

Lenka Suchardová se numerologii věnuje více než 25 let. Autor: machan, rušinová

Lenka Suchardová se zaměřila také na oblast práce, vztahů a zdraví. Duben přinese pracovní úspěchy, ale i emoční nestabilitu. A pozor, pokud se v tomto měsíci chystáte na operaci, měla by být úspěšná! Co dalšího čísla odhalila?