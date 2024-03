V březnu přichází úžasná trojka, zábavná, divoká a mentálně hladová. Nemůžete se tedy jen tak povalovat, nudit se anebo naopak do úmoru dřít. Dopřejte si vše, co je neotřelé, nepoznané a nevyzkoušené.

„Navíc s osmičkou z roku 2024 dostáváme mistrovské číslo 11. Zkuste si něco přát. Vše se splní. Je ale nutné, abyste s každým svým přáním, ale i s pouhým myšlenkovým mžikem, domýšleli důsledky - nezapomínejte, že 8 je karmické číslo," upozorňuje Lenka Suchardová, podle které je tento měsíc velmi ženský, tedy tvůrčí a plodný. Byla by velká škoda, nevyužít této magické síly!

