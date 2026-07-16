„V létě pijeme méně vody, trávíme více času na slunci a častěji pijeme alkohol. To vše může ovlivnit působení léků a vést k závažnějším komplikacím,“ varuje PharmDr. Ivana Lánová z lékáren BENU. Dává příklady, kdy si léčbou a zároveň užívání si slunce můžeme ublížit.
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Spáleniny, puchýře, skvrny v obličeji
Více než 300 druhů léků zvyšuje citlivost kůže na UV záření, tzv. fotosenzitivitu. K ošklivému popálení stačí jen chvilka na slunci, cesta do obchodu, čekání na autobus.
Všichni vědí, že s antibiotiky se na slunce nesmí. UV záření ale dělá nepřítele i z léků na akné, pilulek na bolest či výtažků z třezalky.
Riziko mohou představovat i gely proti bolesti s obsahem diklofenaku nebo ketoprofenu. „Takovýto krém nebo gel aplikovaný na kůži může v kombinaci se sluncem vyvolat nežádoucí reakci. Stejně tak je obezřetnost vhodná při používání kosmetiky, zejména parfémů,“ doplňuje Ivana Lánová.
Kombinace slunce a hormonálních léků či životních změn jako je těhotenství či menopauza, způsobuje tmavé skvrny v obličeji, které jdou těžko odstranit. Je vhodné omezit pobyt na přímém slunci a používat vysoký UV faktor. Skvrny se tvoří i na místech po škrábancích či hmyzím kousnutí.
V hlavní roli alkohol
„Alkohol může měnit metabolismus léků, zesilovat jejich účinky nebo naopak snižovat jejich účinnost. V některých případech může dojít i k závažnému poškození jater nebo nervové soustavy,“ upozorňuje odbornice.
Riziková je kombinace alkoholu s běžně užívanými léky proti bolesti obsahujícími paracetamol nebo s antibiotickou léčbou, psychofarmaky nebo hypnotiky. „Právě u některých psychofarmak či hypnotik alkohol dokáže zesilovat tlumivý účinek, což může vést k ospalosti, závratím, zhoršené koordinaci a také zvýšenému riziku pádů nebo dopravních nehod,” dodává lékárnice.
Horko a dehydratace
Při dehydrataci se účinné látky mohou v organismu koncentrovat více, než je žádoucí. „Tato skutečnost může zvýšit riziko nežádoucích účinků, například při léčbě hypertenze nebo léčbě zaměřené na odvodnění. Zároveň je potřeba myslet i na správné zapíjení léků. Ideální je vždy čistá voda,“ vysvětluje lékárnice.
Podle odbornice stačí dodržovat několik základních pravidel. V létě je důležité dbát na dostatečný pitný režim, chránit se před sluncem a věnovat pozornost informacím v příbalovém letáku.