„V létě pijeme méně vody, trávíme více času na slunci a častěji pijeme alkohol. To vše může ovlivnit působení léků a vést k závažnějším komplikacím,“ varuje PharmDr. Ivana Lánová z lékáren BENU. Dává příklady, kdy si léčbou a zároveň užívání si slunce můžeme ublížit.

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Pozor při odstávkách teplé vody.

Spáleniny, puchýře, skvrny v obličeji

Více než 300 druhů léků zvyšuje citlivost kůže na UV záření, tzv. fotosenzitivitu. K ošklivému popálení stačí jen chvilka na slunci, cesta do obchodu, čekání na autobus.

 Všichni vědí, že s antibiotiky se na slunce nesmí. UV záření ale dělá nepřítele i z léků na akné, pilulek na bolest či výtažků z třezalky.

Riziko mohou představovat i gely proti bolesti s obsahem diklofenaku nebo ketoprofenu. „Takovýto krém nebo gel aplikovaný na kůži může v kombinaci se sluncem vyvolat nežádoucí reakci. Stejně tak je obezřetnost vhodná při používání kosmetiky, zejména parfémů,“ doplňuje Ivana Lánová.

Kombinace slunce a hormonálních léků či životních změn jako je těhotenství či menopauza, způsobuje tmavé skvrny v obličeji, které jdou těžko odstranit. Je vhodné omezit pobyt na přímém slunci a používat vysoký UV faktor. Skvrny se tvoří i na místech po škrábancích či hmyzím kousnutí.

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Zdroj: Bára Holá

V hlavní roli alkohol

 „Alkohol může měnit metabolismus léků, zesilovat jejich účinky nebo naopak snižovat jejich účinnost. V některých případech může dojít i k závažnému poškození jater nebo nervové soustavy,“ upozorňuje odbornice.

Riziková je kombinace alkoholu s běžně užívanými léky proti bolesti obsahujícími paracetamol nebo s antibiotickou léčbou, psychofarmaky nebo hypnotiky. „Právě u některých psychofarmak či hypnotik alkohol dokáže zesilovat tlumivý účinek, což může vést k ospalosti, závratím, zhoršené koordinaci a také zvýšenému riziku pádů nebo dopravních nehod,” dodává lékárnice.

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Horko a dehydratace

Při dehydrataci se účinné látky mohou v organismu koncentrovat více, než je žádoucí. „Tato skutečnost může zvýšit riziko nežádoucích účinků, například při léčbě hypertenze nebo léčbě zaměřené na odvodnění. Zároveň je potřeba myslet i na správné zapíjení léků. Ideální je vždy čistá voda,“ vysvětluje lékárnice.

Podle odbornice stačí dodržovat několik základních pravidel. V létě je důležité dbát na dostatečný pitný režim, chránit se před sluncem a věnovat pozornost informacím v příbalovém letáku.

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Alkohol si s léky nerozumí.
Alkohol si s léky nerozumí.
Autor: Profimedia.cz