Chřipka se nejvíce šíří v kolektivech. Varianta, která aktuálně „úřaduje“, je podle lékařů vysoce infekční a projevuje se dlouhotrvajícími teplotami nebo horečkami (5 až 7 dní), slabostí, únavou, bolestí svalů, kašlem, výjimečné nejsou ani průjmy či zvracení.
Fakta o chřipce
● inkubační doba chřipky je 1 až 4 dny
● člověk je od nakažení infekční cca 7 dní
● zimnice, horečka, kašel a celková slabost většinou trvají 3 dny
● čtvrtý den se nemocný cítí lépe, ale stále je šiřitelem viru
● pokud i pátý den horečka přetrvává, je potřeba vyhledat lékařskou pomoc
● návrat do kolektivu se doporučuje až po 24 hodinách bez jakéhokoliv příznaku onemocnění
Nejlepší prevence? Očkování!
Kdo někdy prodělal chřipku, už nechce nikdy víc a nechává se naočkovat, protože to je nejlepší ochrana. Vakcínu zdarma mají chronicky nemocní a senioři nad 65 let.
Bez jehly
V Česku je k mání vakcína pro děti ve formě nosního spreje, která nevyžaduje použití jehly a je vhodná od 2 let. Cena se pohybuje od 650 do 800 Kč, pojišťovny přispívají až 300 Kč.
Očkování v lékárně
Pilotní projekt očkování proti chřipce v lékárně prokázal, že pokud by se zapojilo přibližně 200 lékáren, celková proočkovanost by v prvním roce mohla vzrůst z aktuálních 7 % nad 10 %.
Co při onemocnění nemocnění začít užívat: ● vitaminy C a D ● vitaminy B6 a B12 ● zinek ● preparáty s beta glukanem (výtažek z hlívy ústřičné) ● probiotika ● bylinné extrakty z rakytníku, echinacey, česneku
