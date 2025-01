Jak malým marodům pomoci, radí nejen v ordinaci, ale i na sociálních sítích, kam umisťuje natočená videa. Začal, když ho rozčílila jedna z maminek. „O dvouletém dítěti mi tvrdila, že perfektně smrká a odsávačku nepotřebuje. Když mi to na ambulanci ukazovala, bylo to příšerné. Tak jsem na videu na plyšovém medvědovi ukázal, že se musí vždy zacpat jedna dírka a pak se dlouze fouká,“ popsal pediatr.

Návody prý nebere jako odborné poradenství. „Spíše dělám satiru na takové ty pochybné rodičovské metody, snažím se jim odpovědět jejich vlastními zbraněmi. Nejdřív se snažím sehrát nejčastější omyly rodičů a pak to narovnám, jak by se to mělo dělat správně,“ vysvětlil.

Na dálku radit nejde

Čípky už nejsou poj dle Matějky nejvhodnější volbou. „Léčit do pusy je přirozenější, sirup se rychle vstřebává. Zadek tak je jen nouzový vstup. Také se snažíme vyhnout napichování a co nejvíce léčit doma,“ říká pediatr. Upozornil ale také na fakt, že se nedá úplně radit na dálku. „Vždy raději dítě vidíme, musíme si ho poslechnout, vyšetřit,“ dodal.

Nejčastějčí mýty

S horečkou se má dítě poprat

U horečky se tvrdí, že zabíjí viry a bakterie. Tyto funkce mají ale zanedbatelný přínos oproti velké řadě negativních efektů, jako třeba dehydratace. Při neléčení hrozí tzv. febrilní křeče, s nimiž může malý pacient skončit v nemocnici. Teplota by se měla srážet vždy ke komfortu dítěte, aby bylo čilé, jedlo, pilo a méně se potilo.

Antibiotika na zelenou rýmu

Antibiotické kapky do nosu mnozí volí na zelenou rýmu. Barva ani samotná rýma s tím ale nesouvisí. Jsou to zkrátka antibiotika, která se používají při zánětu dutin. Když se k tomu přidá zánět ucha či spojivek, nestačí většinou už lokálně a podávají se antibiotika v sirupu či tabletách.

Fenistil pomáhá kašli

Fenistil často rodiče používají, když jejich děti začnou pokašlávat. Tyto kapky jsou však ve skutečnosti na alergii, s kašlem v zimní sezoně tudíž nemají nic společného.

Rentgen ukáže otřes mozku

Při úrazu hlavy rodiče děti vozí na rentgen. Ten však mozek a jeho možný otřes neukáže. Správné je dítěti nedat jíst a pít. V opačném případě, když začne zvracet, nevíte, na čem jste. Jediná možnost je pak CT vyšetření, ozařování dětí se ale vždy snažíme vyhnout

Tvaroh na zábal

Někteří pro sražení teploty stále používají tvaroh či octové ponožky. Je pravda, že tvaroh z lednice je studený a ochlazuje. Stejně tak ale pomáhá i voda. Proto je nejefektivnější dítě nechat vychladnout ve vlažné vaně. Pochopitelně je namístě antipyretický sirup.

Frčí republikou

Sezona respiračních onemocnění je v plném proudu. „Nejvyšší vzestup akutních infekcí vidíme u dětí ve věku 6 až 14 let, tam se jedná o nárůst téměř o 30 %. V kategorii chřipkových onemocnění se aktuální nemocnost zvýšila o více než 90 % (u dětí do 5 let o 140 %, od 6 do 14 let o 153 % – pozn. red.), což je u chřipkové epidemie typické,“ řekl Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu.

Video Video se připravuje ... Infektolog Trojánek o chřipce i jejích komplikacích. Nesrážet teplotu do 38°? Nesmysl. Pavlína Horáková