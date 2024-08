Odborníci výrazně vztyčují prst. Velké procento Čechů se nevěnuje sportu a někteří se vůbec nehýbou. Do práce a z práce jezdíme autem nebo hromadnou dopravou, do vyšších pater nás vyveze výtah a večer sedíme před televizí nebo počítačem. Pohyb se z našich životů pomalu vytrácí.

Celé populaci to přináší stále větší zdravotní problémy. Atrofované svaly zvyšují potíže pohybového aparátu a tím trable rozhodně nekončí.

Lenost vede k chorobám

Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) ukazují, že v kategorii děti a mládež (11 až 17 let) neprovozuje žádnou fyzickou aktivitu 73 % chlapců a 82 % dívek. O něco lepší je to u dospělých. Pravidelně se nehýbe 28 % mužů a 34 % žen. U seniorů nad 70 let jen sedí 42 % mužů a 50 % žen.

„Podívejte se kolem sebe, kolik starších lidí má potíže s obyčejnou chůzí. Může to být i důsledek toho, že většinu života vůbec nesportovali nebo se i minimálně pohybovali. Tím myslím obyčejnou chůzi nebo procházky. Já často říkám, že česká populace bude umírat hlavně na sezení,“ varuje sportovkyně, fitness trenérka Jana Havrdová.

Velký problém? Obezita

Poměrně významným problémem je obezita. 57 % českých dospělých má vyšší než normální hmotnost. Až 70 % mužů (3. nejhorší v Evropě) a až 50 % žen (11. nejhorší v Evropě) trpí nadváhou. Každý pátý je obézní. Varovná je situace u dětí. 10,3 % dětí v ČR je obézních a 7,5 % trpí nadváhou, to je o třetinu více než v roce 2016.

Co znamená žít zdravě

Dobrou zdravotní kondici člověka ovlivňuje několik faktorů. Jen 15 % jsou dědičné předpoklady, 20 % stav životního prostředí. Správný životní styl může ovlivnit zdraví až z 55 %! Sem patří racionální a vyvážená strava, pohyb, absence zlozvyků a snížení stresu.

Každý pohyb se počítá

Abyste se udrželi v dobré kondici, WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje pohybové aktivity vhodné pro každou věkovou kategorii. A také kolik času byste sportu měli věnovat. U seniorů se počítají i pravidelné procházky s vnoučaty nebo pejskem.

I těhotná žena či maminka po porodu by měla sportovat aspoň 150 minut týdně. Tanci, běhu nebo józe by se dospělí a osoby vyššího věku měli věnovat 150 minut týdně a děti nějaké sportovní aktivitě aspoň hodinu denně. Dobře fungující pohybový aparát podpoří sportování dva až tři dny v týdnu. Přestože nejste úplně zdravotně fit nebo i fyzicky postižení, hýbejte se aspoň tak, jak vám zdravotní stav dovolí aspoň 300 minut týdně.

Co je Aktivní září

Že je v České republice stále velké množství lidí, kteří se vůbec nehýbou, dobře ví i fi tness trenérka Jana Havrdová, předsedkyně NF Aktivní Česko: „Pouze 35 % Čechů pravidelně sportuje aspoň 1x týdně. A to je alarmující. I proto 4. 9. ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR startuje II. ročník kampaně Aktivní září.“

Jde o celorepublikovou kampaň, která seznamuje veřejnost s pozitivními přínosy pravidelného pohybu pro naše zdraví. Účastníky čeká více než 300 akcí zdarma ve sportovních klubech, wellness centrech a posilovnách po celé republice. Přijďte si zasportovat, vyzkoušet různé pohybové aktivity a služby, které máte v blízkosti vašeho domova. Seznam sportovišť najdete na aktivnicesko.cz

