Počet útoků masivně roste, přístup lidí se ale výrazně nemění. Podceňují bezpečnost, a především nemají nastavená silná hesla. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu České bankovní asociace (ČBA) Češi a kyberbezpečnost.
„Vidíme, že i přes rostoucí povědomí o rizicích se chování lidí příliš nezlepšuje. Nejmladší generace je paradoxně nejzranitelnější – častěji volí jednoduchá hesla a podceňuje zabezpečení platebních aplikací,“ upozorňuje Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa. Starší generace je sice opatrnější, ale používá snadno zapamatovatelná hesla.
Víte, že....od začátku letošního roku čelili klienti bank více než 68 tisícům kyberútoků? Bankám se podařilo zachránit zhruba 7,5 miliardy korun, celkem ale e-šmejdi vytáhli z lidí 1,49 miliardy korun.
Podvodníci zneužívají důvěřivost
Řadě útoků zvládnou zabránit přímo banky, často jim v tom ale brání sám klient. „Podvodníci stále více používají propracovanější metody a spoléhají na lidskou důvěřivost,“ říká Petr Zíma, manažer pro kyberbezpečnost České spořitelny. Navíc podvodníci dokážou člověka zmanipulovat a donutit ho k neskutečným věcem. „V pokročilé fázi manipulace často klienti ignorují i přímá varování ze strany banky a trvají na provedení rizikové transakce,“ dodává.
Peníze vyzvedne kurýr
V poslední době vyžadují podvodníci hotovost. Zmanipulovaná oběť je vyzvedne na pobočce banky a na radu podvodníků tvrdí, že je potřebuje např. na rekonstrukci nebo koupi auta. Peníze pak předá falešnému kurýrovi.
Na výši úspor nezáleží
Obětí kyberútoku může být každý. Přesto má ale podle průzkumu ČBA každý devátý dotázaný pocit, že jeho se to netýká, protože nemá na účtu dost peněz. Jenže to je chyba! „Je snadné problém podcenit. I ten, kdo nic nemá, může být oběť,“ zdůrazňuje Petr Zíma. I člověka bez úspor totiž e-šmejdi zvládnou přesvědčit, aby si peníze půjčil a předal podvodníkům.
Poznáte podvod? Zkuste kybertest!
Česká bankovní asociace pravidelně pomocí Kybertestu zjišťuje schopnost lidí čelit útokům e-šmejdů. Jenže tzv. Index kyberbezpečnosti, který tuto schopnost měří, klesl od roku 2022 o několik bodů. Jak jste na tom právě vy, si můžete vyzkoušet na www.kybertest.cz
4 nové triky
Podvodníci se stále zdokonalují a vymýšlejí nové způsoby, jak oběť připravit o peníze. Nejnovější metody e-šmejdů objasňuje Marek Macháček, expert Komerční banky na prevenci platebních podvodů. Radí, jak podvod poznat a vyhnout se mu.
Zpráva přes chatovací aplikace nebo SMS
Jak to funguje: Podvodníci posílají zprávu z neznámého čísla, vydávají se za dítě nebo jiného blízkého a tvrdí, že mají »nové číslo« kvůli rozbitému telefonu. Jakmile oběť přejde na WhatsApp, útočník ji začne vodit krok za krokem k platbě. Dva nejčastější scénáře zpráv:
● „Ahoj mami, mobil mi spadl do vody, mám nové číslo…“
● „Mami, tohle je moje nové číslo, telefon je rozbitý…“
Jak nenaletět: ● Zavolat si s dotyčným zpět na původní číslo. ● Nikdy neklikat na odkazy v SMS/ Whats-App. ● Zpozornět, pokud někdo tlačí na rychlou platbu. To je to podezřelé.
Falešný policista i falešný bankéř zmátli i obezřetnou ženu a vytáhli z ní milion korun. (říjen 2025) PČR
E-mail jakoby z banky
Jak to funguje: Přijde »oficiálně« vypadající e-mail s logem banky a výzvou k ověření účtu, zrušení podezřelé platby nebo aktualizaci údajů. Kliknutím se oběť dostane na falešnou stránku, kde zadá své přihlašovací údaje nebo data z platební karty, a podvodník má tak přístup k jejím penězům.
Jak nenaletět: ● Banka nikdy neposílá odkazy k přihlášení. ● E-mail často obsahuje drobné chyby v textu nebo adrese odesílatele. ● Web, na který vede odkaz, nemusí mít zabezpečenou adresu (https) nebo má adrese drobnou chybu, které si na první pohled nevšimneme – např. chybějící písmeno apod.
Podvodné video (tzv. deep fakes)
Jak to funguje: Video vytvořené pomocí umělé inteligence s vloženými slovy známé osobnosti (politici, celebrity apod.). Tato »známá osobnost « pak doporučuje velmi výhodné investice, obchodní platformu nebo nabídku, která údajně garantuje vysoký výdělek. Podvodníci zneužívají toho, že známé tváři lidé věří.
Jak nenaletět: ● Žádná celebrita nepropaguje »zaručené investice« přes Facebook/Reels. ● Podezřelý je monotónní hlas, nepřirozené pohyby rtů nebo divné zpoždění. ● Investiční nabídky od infl uencerů vždy prověřit přímo u banky nebo na telefonu instituce, kterou údajně zastupují.
Vyděračský e-mail
Jak to funguje: Do e-mailové schránky přijde zpráva, že vás »hackli«, mají vaše soukromá data, nebo dokonce intimní videa. Požadují výkupné v kryptoměnách. Útočníci často přikládají staré uniklé heslo, aby působili důvěryhodně — ve skutečnosti nic nemají.
Jak nenaletět: ● Neodpovídat, a hlavně nic neplatit. ● Heslo okamžitě změnit a zapnout dvoufaktorové ověření. ● Podvodné e-maily nahlásit u poskytovatele e-mailu nebo policie, pokud vyhrožují.
