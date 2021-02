Dvanáctihodinové směny v ochranném obleku, pohled do očí lidem, kterým nebylo pomoci… Zdravotní sestřička Anna Čálková (64) ví, jak dokáže být covid-19 krutý. Proto i my v Blesku máme radost, že právě k ní do uzavřeného okresu Trutnov putuje výhra 50 tisíc z DENNÍ HRY Trháku Blesku.

Aby ji fotograf Blesku mohl vyfotit a předat symbolický šek na 50 000, musel mít speciální pracovní povolení pro vstup do okresu. Na něm i telefonní číslo výherkyně, aby si policie mohla ověřit, že se s ním na uvedeném místě opravdu sejde. Klaplo to. Po gratulaci začala paní Anna vyprávět, jak se o vítězství v DENNÍ HŘE dozvěděla. „Zrovna jsem uklízela nádobí do myčky, když zazvonil telefon s oznámením, že jsem vyhrála. V tu chvíli šly všechny práce samozřejmě stranou,“ popsala obyvatelka Trutnova, která je šest let předplatitelkou Blesku a Trhák hraje pravidelně. „V předchozích kolech jsem vyhrála různé slevy a premium přístup na web Blesk.cz,“ popsala. „Jinak jsem nikdy nesázela a nikdy nic většího nevyhrála. Až teď. Je to velmi příjemný pocit,“ dodala paní Anna.

S manželem Josefem (68) už před výhrou plánovali, že se pustí do předělání 40 let staré terasy domu, takže o využití výhry moc dlouho přemýšlet nemusela. „Zbouráme ji a možná uděláme menší a asi ji také zastřešíme. Je na jižní stranu a v létě na ni prudce svítí slunce. Což mně vyhovuje, protože se ráda opaluju, ale dětem ne, jelikož je na ní velké teplo,“ řekla zdravotnice, která má dvě dcery, Kateřinu (43) a Petru (39), a také už čtyři vnoučata.

Původně chtěla být učitelkou v mateřince. Kvůli špatné finanční situaci maminky, která byla sama na čtyři děti, ale šla studovat zdravotní školu. Byla tak nejblíže k domovu. Nakonec stejně zaúřadoval osud a dlouhé roky se dětem věnovala. „Většinu života jsem pak pomáhala dětem v jeslích, v dětské léčebně v Janských Lázních, v ozdravovně v Peci pod Sněžkou,“ vyjmenovala. V současnosti zdravotní sestra pečuje o osoby s mentálním a tělesným postižením v sociálním zařízení Barevné domky Hajnice. Doma se zároveň stará o mentálně nemocného bratra svého manžela. „Je to asi můj úděl,“ řekla s úsměvem paní Anna.

„Kromě péče o děti mě lákala i práce v nemocnici. Tu jsem ale musela vzdát, protože jsem nemohla zvedat těžší pacienty kvůli zranění pánve. Stalo se mi to při nehodě autobusu v šestnácti letech, když jsem byla bratranci na svatbě. Řidič se na ní zřejmě opil, a když nás vezl v noci zpátky, tak se převrátil. Rám oken mě přitiskl k zemi a zlomil mi pánev. Měsíc jsem ležela v nemocnici,“ zavzpomínala.

V poslání pomáhat lidem s fyzickým či duševním handicapem obětavou starostlivou mámu následovaly i její dvě dcery. Petra pracuje stejně jako ona v Barevných domcích jako fyzioterapeutka. Kateřina vystudovala obor speciální pedagogika a je zaměstnaná jako učitelka ve speciální mateřské škole.

Kdyby lidé vše dodržovali, zvládlo by se to lépe a dřív: Chápu ale, že někteří už jsou zoufalí

Pracuje v první linii, zažila v práci těžké služby, setkala se se smrtí klientů. Sama se naštěstí nenakazila. Zdravotní sestřička Anna Čálková popisuje situaci na Trutnovsku i pocity, které prožívá nejen během boje s covidem-19.

Jaká situace panuje v místě, kde pracujete?

„I naše Barevné domky to postihlo. To nejhorší období bylo od začátku roku a teprve před více než týdnem jsme ukončili karanténu. Asi měsíc jsem musela chodit v úboru na dvanáctihodinové směny a v něm rozdávat nemocným léky a zajišťovat další pomoc. To byly kruté služby. Bylo to poprvé, kdy jsem se na svoji práci netěšila. Několik klientů bohužel zemřelo. Co se týče zdravotnického personálu, tak jen já s vrchní sestrou jsme se nenakazily.“

A co vaši blízcí a nákaza?

„V rodině měl covid akorát zeť, ale měl lehčí průběh.“

Jaký je váš názor na očkování proti covidu?

„Já jsem mu přístupná a už mám za sebou první dávku. Byla jsem očkovaná AstraZenecou a snášela jsem to dobře. Akorát mě trochu bolela ruka a hlava. Slyšela jsem ale od kolegů i o jiných reakcích, kdy třeba nemohli jít i dva dny do práce. Je to hodně individuální. Na druhou vakcinaci určitě jdu. Má to být 11. března. Chci chránit sebe a rodinu, o kterou se bojím, takže jsem nedávno utratila asi šest tisíc za respirátory. Musíme se chránit, jiná cesta není.“

Jak vnímáte uzavření okresu a celkově další nařízení v době trvání pandemie?

„Mě se to uzavření naštěstí tak moc netýká, protože bydlíme a pracujeme všichni na území okresu. Nemáme s tím problémy, nijak nás to neomezuje a ani širší příbuzenstvo. A s manželem souhlasíme s vládou. Kdyby lidé vše důsledně dodržovali, myslím, že by se to zvládlo lépe a dřív. Nelíbí se mi názory demonstrantů nebo pana Klause. Chápu ale, že někteří lidé, které to postihlo, jsou už zoufalí.“

Proč je právě ve vašem okrese podle vás kritická situace?

„Já si myslím, že to sem přinesli lyžaři z různých regionů. Hory byly stále plné. I ty hotely byly obsazené. Jistě i tím, že se fingovalo ubytování na služebních cestách, a přitom tam byly celé rodiny.“

