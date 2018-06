V lehátkových vagonech ČD se objevily štěnice. Pomůže vykouření?

V lůžkových vagonech Českých drah, které jezdí do zahraničí, se objevily štěnice. Dopravce vozy okamžitě odstavil, rozebral a nyní preventivně vystříkává dezinsekcí i další vagony. Problémy se štěnicemi měly České dráhy už před sedmi lety, a to ve vlacích, které jezdily do Polska. Na dopravní podnik se nyní obrací první cestující, které hmyz pokousal. Informoval o tom deník MF DNES .

Štěnice objevili průvodčí v lehátkových vozech na mezinárodní lince z Prahy do Budapešti. Firma JLV (Jídelní a lůžkové vozy), která zajišťuje pro dráhy provoz těchto vagonů, přiznává štěnice ve třech vagonech.

„Vozy byly okamžitě odstaveny, rozebrány včetně klimatizace, elektroinstalace a topení. Následovala důkladná dezinsekce a vozy byly zhruba měsíc odstaveny, abychom měli jistotu, že byla skutečně všechna vývojová stadia zničena,“ popsal náměstek Generálního ředitelství pro řízení kvality a interního auditu JLV Jan Kratěna.

Zaměstnanci ve vlacích dostali příkaz, aby ve všech lehátkových a lůžkových vozech důsledně prohlíželi jednotlivá kupé a ve strojovnách pak vlaky preventivně dělníci vystříkávají postřiky proti štěnicím.

Podle železničářů, se kterými MF DNES hovořila, je ale problém větší, než že by se týkal jen tří vozů. Podle nich se štěnice do vlaků dostaly zvenčí, tedy zavlekli je sem cestující. Střídáním lůžkovin v jednotlivých vlacích se ale dál šířily. „Problém byl všemi kolegy potvrzen na všech lehátkových vozech jak na trase Praha–Budapešť, tak Praha–Varšava. Problém je to proto, že deky z vozů se přenáší na sklad, perou a dávají do dalších vozů. Firma nemá dostatek vozů, aby ty infikované na měsíc zcela vyřadila. Ráno tak byly vagony vykouřeny a večer opět poslány na trasu. Problém se rozrůstá zhruba měsíc,“ popsal jeden ze zaměstnanců pod podmínkou anonymity a tvrdí, že štěnice jsou v zásuvkách, podvozku vagonů či pod koberci.

Vykouření není správná cesta, tvrdí odborník

Odborník na hubení štěnic Bohuslav Kordovský říká, že pokud dopravní podnik k řešení používá skutečně vykouření, není to účinné řešení. „Látka se nedostane do vajíček a z těch se pak vylíhnou další štěnice. Základ je udělat postřik, který zahubí spolehlivě všechna vývojová stadia, protože působí několik týdnů,“ radí Kordovský, který má zkušenosti s hubením štěnic i třeba v kamionech.

České dráhy nyní tvrdí, že tlačí na firmu JLV, která se o dvacítku speciálních lůžkových a lehátkových vozů stará, aby situaci vyřešila co nejdříve. „Vyžádali jsme si informace o provedených opatřeních, protokoly o dezinsekci a o použitých přípravcích. Tlačíme na to, aby byla aplikována veškerá preventivní opatření k zabránění dalšího výskytu tohoto hmyzu,“ uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Už to tady bylo

Problémy se štěnicemi měly České dráhy už v roce 2011, a to ve vlacích na trase z Prahy do polského Krakova. Na problém upozornila tehdy cestující Valeryia Bulauskayaová, která si štěnice z vlaku přenesla v oblečení i domů a následně musela vydezinfikovat celý byt. S Českými drahami se několik měsíců dohadovala, dráhy odkazovaly na to, že provoz lůžkových vagonů zajišťuje firma JLV. Nakonec se s cestující dohodly mimosoudně.