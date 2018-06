Češi se hádají o extrémní rodičky: Dítě v 50? Lepší než u puberťačky!

Vášnivou debatu rozpoutal článek Blesk Zpráv o tom, že v Česku přibývá rodiček starších 45 let. Někteří čerstvým matkám ve zralém věku fandí, další je kritizují. Velká část lidí zastává názor, že těhotenství ve vyšším věku není vhodné, jednak kvůli zdravotním rizikům, ale také kvůli samotným dětem. Od těhotenství odrazují starší ženy také lékaři. Jiní se ale žen zastávají - prý je to svobodná volba každého rodiče.

„Káju jsem měla ve 36 letech, nejsem kariéristka, nebrala jsem antikoncepci. Akorát dlouho trvalo, než jsem potkala toho pravého a než jsem se dostala do péče schopného doktora, který přišel na to, že mám problém s imunitou, kterou mi musí snižovat, pokud chci udržet miminko,“ říká Eva M. Je přesvědčená, že i 45letá žena má nárok na to stát se matkou. „Znám zároveň spoustu mladých párů, kterým miminko nejde, i když mají věk. Takže můj přístup k věci je ten, že každé dítě je dar,“ míní.

Desítky dětí mají ženy nad 45 let

Podobný názor zastávají i další lidé, kteří se zapojili do diskuse na Facebooku Blesku. Zaujal je totiž nedávný článek poukázující na statistiky posledních let, podle kterých v Česku přibývá starších rodiček.

Každý rok se narodí první potomek v průměru dvěma bezdětným ženám s padesátkou „na krku“. A celkem se za posledních pět let narodilo v Česku 36 dětí ženám ve věku nad 50 let a 645 dětí ženám ve věku 45 až 49 let. Mezi nimi jsou i vícenásobné rodičky.

Extrémní rodičky v Česku provází rizika. Děti mají padesátnice i holčičky pod 14 let

„Každý ať má dítě, kdy se mu chce. Je to dar, může být v 17 letech zodpovědná matka, může být v 45 letech sportovně založená a vypadat na 30. Hlavně ať máte rádi svoje děti a děti mají rádi vás,“ napsala v diskusi Veronika B. A podobně se vyjádřila také její jmenovkyně Veronika K.: „Když se na to žena cítí, tak proč by neměla byt matkou ve 40 letech? Kamarádka porodila ve 40 a osobně lepší matku neznám, než je ona.“

„Radši matky po 30, než ty těhotné nezaopatřené puberťačky, co jen umí řvát po dětech, v jedné ruce psa, v druhé cigaretu,“ říká poněkud nevybíravě Robert G.

Nejstarší a nejmladší rodičky v Česku | Eurostat/Archiv CNC

„Extrém, dítě zůstane příbuzným“

Velké množství Čechů ale v diskusi starší rodičky kritizuje. „Je to extrém mít v 50 letech dítě. Měly by mít rozum. V tomhle věku už je větší riziko infarktu, mrtvice. A dítě pak zůstane na krku příbuzným, nikdy nepozná svou matku,“ je přesvědčená Andrea Č.

„Nedokážu si představit, že bysme měli mít s přítelkyní dítě po 40. Sakra, to už člověk má mít dávno dvě děti a už mít pomalu svůj klid,“ myslí si pak Roman.

Problém s umělým oplodněním: EU zpřísnila pravidla, vyhověla jen klinika v Brně a Ostravě

„Může to být vymodlené dítě“

Irena takovou kritiku nechápe: „Kdo tady má právo určovat, v kolika má mít žena dítě? Co to je za kecy? Pokud se cítí být maminkou ve 45, je to její rozhodnutí. Spousta žen má to svoje dítě vymodlené a jsou šťastné, že otěhotní i ve vyšším věku?“ Irena Š.

Video Indka se stala poprvé matkou v 72 letech - YouTube 720p 480p 360p 240p REKLAMA

Osobní zkušenost přidala Natálie D.: „Mamce bylo 36, když jsem se narodila, a tátovi 45. Nic neobvyklého na dnešní dobu, že? Tak jinak, mě je pouhých 31, mamce 67 a tátovi 76. Ani nevíte, jak moc bych ještě ve svých 50 letech měla rodiče... Je to vaše rozhodnutí mít děti ve 40, ale uvědomte si, že tu pro ně budete jen chvilku a že ti děti vás i ve 30 budou potřebovat.“

Čeští lékaři hlásí revoluční objev. Dokážou určit, jestli žena porodí předčasně

Podobně smýšlí také Jana: „První dcera ve 34, druhá ve 36, a pokud se zadaří, tak třetí ve 38. Jediné co mě mrzí, že nebudou mít dlouho babi a dědu, je jim oběma 68. Nikdo neví, jak tu s námi ještě dlouho budou. A snad se my rodiče se dožijeme vnoučat,“ dodává Jana.

Lékaři: Je to riziko

Lékaři mateřství ve vyšším věku vidí spíše neradi. „Tato těhotenství jsou zatížena vysokou mírou rizik. Jde zejména o předčasný porod, poruchy nitroděložního růstu a těhotenský diabet,“ řekl pro Blesk Zprávy Tomáš Fait z gynekologicko-porodnické kliniky fakultní nemocnice v Motole. A dodal, že riziko komplikací ve vyšším věku výrazně narůstá, pokud se jedná o první těhotenství. „Častí jsou také samovolné potraty, organismus se ve věkové kategorii nad 45 let samozřejmě brání,“ dodal.

Rozhodli jste se mít potomka až kolem padesátky? Jak moc těžké nebo snadné to pro vás bylo? Budeme rádi, že se s námi podělíte o svůj příběh. Napište nám na tip@blesk.cz.