Extrémní rodičky v Česku provází rizika. Děti mají padesátnice i holčičky pod 14 let

V Česku se každý rok narodí přibližně desítka dětí matkám, kterým je více než 50 let. Tyto ženy většinou otěhotní díky umělému oplodnění a často i díky darovaným vajíčkům. Podle lékařů jsou ale tato těhotenství velmi riziková, hrozí nejen předčasné porody, ale i poruchy růstu a další komplikace. Vedle starších matek ze statistik „vyčnívá“ také 36 dětí, které se narodily „dětem“ mladším 14 let.

Bezmála 55 tisíc dětí se v Česku narodí prvorodičkám, drtivá většina z nich je ve věku mezi 20 až 39 lety. Průměrný věk žen s prvním dítětem je 28,2 roku, což je jen o něco méně, než je průměr ostatních evropských států (29 let). Každé 25. prvorozené dítě v Česku se narodí ženám do 20 let, naproti přes 3000 rodiček už oslavilo své čtyřicátiny.

Každý rok se navíc narodí první potomek v průměru dvěma bezdětným ženám s padesátkou „na krku“. Celkem se za posledních pět let narodilo v Česku 36 dětí ženám ve věku nad 50 let a 645 dětí ženám ve věku 45 až 49 let. Mezi nimi jsou i vícenásobné rodičky.

„Drtivá většina těchto těhotenství je důsledkem umělého oplodnění a většinou ještě dárcovství gamet. Tato těhotenství jsou zatížena vysokou mírou rizik. Jde zejména o předčasný porod, poruchy nitroděložního růstu a těhotenský diabet,“ řekl pro Blesk Zprávy Tomáš Fait z gynekologicko-porodnické kliniky fakultní nemocnice v Motole.

„Tělo se těhotenství brání“

Upozornil, že riziko komplikací ve vyšším věku výrazně narůstá, pokud se jedná o první těhotenství. „Častí jsou také samovolné potraty, organismus se ve věkové kategorii nad 45 let samozřejmě brání,“ dodal lékař.

Nejstarší a nejmladší rodičky v Česku | Eurostat/Archiv CNC

V Česku mohou ženy podstoupit umělé oplodnění jen do 49 let, takže rodičky nad 50 let využívají reprodukční kliniky v zahraničí.

„Tyto ženy si většinou neuvědomují obrovské riziko, které podstupují. Těhotenství je metabolicky i fyzicky náročný proces, na který přes prodlužující se celkové dožití není organismus člověka stavěn. V této věkové kategorii se také vyskytuje velké množství žen, které věří, že internet je všemocným zdrojem informací, a tak jimi vyzbrojeny přichází s nereálnými představami o průběhu porodu,“ myslí si Fait.

Celkem se v roce 2017 narodilo 114 dětí, což je nejvíce od roku 2011. Vedle toho potrat loni podstoupilo 35 tisíc žen, z toho více než polovina potratů byla uměle vyvolaných. Nejčastěji potrat podstupovaly 32leté ženy.