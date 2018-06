Co bude dál s keškou smrti? Pietní místo, nebo úplně zmizí, říká muž, který se o keše stará

Co bude dál s keškou, kvůli které v sobotu zemřela mladá žena (†27)? V tuto chvíli je pozastavená. A do budoucna se uvidí. Podle muže s přezdívkou Rico Reviewer, který se stará o kešky v Česku, může být úplně zrušená. Významné slovo má její majitel. Mohla by však také posloužit jako vzpomínka na nešťastnou událost. Podle Slávka Hoblíka z České asociace geocachingu by také mohla mít na uzavření celého komplexu zájem městská část Praha 5, to už ale není jen o kešce.

Co bude s keškou, kvůli které se do podzemí vydala čtveřice hledačů, jejichž akce však skončila tragédií - jednou mrtvou a jedním pohřešovaným - to Rico Reviewer nechce předbíhat. Variant je několik.

„Situaci řešíme se všemi kolegy reviewery z celého Česka a také s dalšími lidmi z komunity. Významné slovo má také její autor, ten ji může kdykoli zrušit. Je velmi pravděpodobné, že v současné podobě již keš zpřístupněna nebude, ale bylo by hezké, kdyby v nějaké upravené podobě mohla sloužit jako vzpomínka na nešťastnou událost, protože je v zájmu komunity na ni nikdy nezapomenout a mít ji na paměti,“ popsal pro Blesk Zprávy muž pod přezdívkou Rico Reviewer.

Rico dále uvedl, že geocaching jako takový nemá nějakého centrálního správce - snad až na provozovatele webu gecaching.com, který sídlí v USA a který určuje pravidla hry.

V Česku jde o komunitu složenou z hráčů, autorů kešek a skupinky dobrovolných reviewerů. Revieweři dohlížejí na dodržování pravidel, jedním z nich je právě Rico.

Jakou kešku lovili?

„Pro celou geocachingovou komunitu je to velmi smutná událost, soucítíme s pozůstalými a společně si přejeme, aby se to již nikdy nestalo. Každý však hledáme kešky sám za sebe, každý na sebe bereme možná rizika při jejich odlovu. Těch naštěstí není mnoho, i když nebezpečná může být už jen cesta autem za kešemi,“ popsal Rico.

Podle Rica není jasné, kterou kešku skupinka lidí zrovna lovila. V daném místě se totiž prý nacházejí hned dvě keše.

„Pokud se jednalo o keš Motolský potok, která se asi nabízí nejvíce, tak ta byla schválena před nějakými devíti lety některým z mých předchozích kolegů (já jsem ve funkci od října 2014) dle tehdy platných pravidel hry. Tato pravidla se od té doby postupně vyvíjejí, a tak dnes již není možné publikovat keš uloženou v kanalizačním systému, i když zrovna Motolský potok není kanalizace, ale zatrubněný vodní tok. Přesto i tato keš by dnes nejspíše neprošla schvalovacím procesem,“ popsal Rico, proč by dneska taková keška vůbec nevznikla.

Rico dále zdůraznil, že geocaching sám o sobě není ničím nebezpečný, nejedná se o žádnou speciální pohybovou aktivitu, jako je třeba parkour, takže rizika přicházejí spíše ve výjimečných případech, jako právě v sobotu při velké průtrži mračen.

Geocaching má svá pravidla

A to potvrdil i Slávek Hoblík z České asociace geocachingu. Lidé by měli dbát na to, jak jdou na odlov oblečeni, nebo jaké zrovna panují povětrnostní podmínky. U zmíněné kešky Motolský potok je jasně uvedená obtížnost 4 (z 5) a to znamená, že se jedná o jednu z nejobtížnějších keší. Podle Hoblíka je možné, že bude mít Praha 5 zájem na uzavření celého komplexu.

Parta 4 lidí ji chtěla odlovit v neděli, kdy hrozily silné bouřky. Ty také přišly a 27leté ženě se staly osudnými. Její přítel měl o něco větší štěstí, spolu s další ženou přežil. Poslední člen výpravy se stále hledá. Zachránění měli štěstí, že jim z vody pomohli duchapřítomní vůdci vltavských plavidel.