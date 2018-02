Chřipka letos v Česku zabila už 50 lidí. Sedmi z nich bylo pod 60 let

Chřipce v Česku podlehlo od začátku sezony do pátku minulého týdne 50 nemocných. Starších 60 let bylo 43 z nich, ostatní byli ve věkové skupině 25 až 59 let. V nemocnici s vážným průběhem chřipky skončilo 199 lidí, uvedl na svém webu Státní zdravotní ústav. Epidemie bude podle něj pokračovat ještě několik týdnů. Nemocných bylo k minulému pátku 1954 na 100 tisíc obyvatel.