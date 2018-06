Venku je vedro k padnutí, čeští houbaři přesto nelení. Podívejte se na ty macky

Lucie (vpravo) se sestrou Klárou nasbíraly celý košík

Optimistická je Lucie Gerychová (30) z Kašavy na Zlínsku. „Sezona začala výborně, teď to vypadá na pauzu, ale určitě se pak rozjede jako na konci ta loňská,“ věří Lucie, která je čerstvou držitelkou »profilicence« tedy znaleckého osvědčení z Krajské hygienické stanice. Znamená to, že musí umět rozeznat i houby, které jsou u nás naprostou vzácností. Díky svým schopnostem objevila tento týden velkou kuriozitu. „Se sestrou jsme našly u nás hodně vzácného bělolanýže obecného. Je to takový příbuzný světově proslulých pravých lanýžů,“ říká Lucie. Kromě toho nasbíraly celý košík lišek, kozáků habrových a hřibů dubových. Sucha se prý nebojí. „Loni to bylo dlouho slabé, pak jsme třeba našly za dvě a půl hodiny 654 krásných zdravých hřibů smrkových,“ vypráví Lucka, která ráda vyráží za houbami i do exotických destinací, třeba do Kanady a na Vánoce je sbírává i v daleké Asii. „My jsme houbařská rodina. Sbírá taťka, babička, sestra, máme to prostě v genech,“ směje se profihoubařka, která jinak pracuje jako zubní technička.

Vdálený příbuzný pochoutky

Bělolanýž roste pod zemí, v dospělosti částečně vylézá na povrch. Tvarem i velikostí připomíná bramboru, povrch je bělavý až hnědavý, často rozpukaný. Mladé plodnice jsou chutné, ale pravým lanýžům se chutí nemohou vyrovnat. A cenou také ne. Zatímco o bělolanýže gurmáni nemají zájema ani se s ním neobchoduje, dostal nedávno italský houbař za jeho blízkého příbuzného – 1,3 kg vážícího lanýže bílého – v přepočtu téměř 5 milionů korun. A jak si na bělolanýži pochutnat? Skvělé je nastrouhat ho na smažená vajíčka, orestovat jen na másle, nebo ho usušit a rozemlít na houbový prášek.