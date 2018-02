Ženy z Terezina kriminálu promluvily: Drsný život české pašeračky za mřížemi

Je to tu hrozné, stěžovala si prý zkroušená pašeračka Tereza (21) v úterý u soudu v Láhauru. A není se co divit, život v pákistánském kriminále pochopitelně není procházka růžovou zahradou. Drsné podmínky ve vězení Kot Lakhpat popisuje studie založená na rozhovorech s propuštěnými kriminálnicemi.

Vězenkyně v Láhauru vstávájí v pět ráno. Po budíčku bachaři otvírají jednotlivá oddělení. Snídani, která sestává z čaje a pákistánského chleba "roti", dostane Tereza o půl hodiny později.

Po jídle mají vězenkyně volno a mohou se pohybovat mezi baráky a hovořit s ostatními. Většinou se v tomto čase myjí nebo perou oblečení. Pokud jim dozorci neuloží nějaké úkoly jako je úklid cel, společných místností a toalet.

Oběd se v kriminále Kot Lakhpat podává v 11 hodin. Většinou jde o hovězí, čočku nebo zeleninu opět s chlebem "roti". Kvalita jídla není zřejmě příliš valná a propuštěné vězeňkyně si často stěžovaly na to, že bývá nedovařené.

Pokud by Tereza chtěla a mohla si to dovolit, může si ve věznici vařit sama nebo se spoluvězenkyněmi. Řád to nezakazuje, k dispozici však není žádná kuchyně nebo jiné vhodné místo pro přípravu jídla. Před jednou z budov je sice improvizované ohniště, kde se občas spalují větvě a odpadky, to je však využitelné jen při vhodném počasí.

Den pro odsouzené v podstatě končí už ve čtyři hodiny odpoledne, kdy dostávají večeři a musí se vrátit do cel, protože bachaři jednotlivá oddělení zase zamykají.

Podle českého konzulátu obdržela Tereza minulý týden balíček základních potřeb. Ten si zřejmě schovala do uzamykatelné skříňky, která jí byla přidělena. Tam může skladovat hygienické potřeby, oblečení nebo potraviny. Některé vězeňkyně, které mají podporu zvenčí, však potřebují před ostatními ukrýt větší objem potravin a zejména cenného ovoce. Často ho prý proto schovávají pod postelí.

Tereza musí tvrdý režim pákistánského kriminálu vydržet ještě nejméně šest měsíců, než padne rozsudek. Podle jejího právníka je do té doby zcela vyloučeno, že by mohla být vydána do Česka, protože mezi oběma zeměmi neexistují příslušné zákony.