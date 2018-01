Soud v případu pašeračky Terezy (21): Muže, kterého práskla, přivedli v řetězech!

Marně ve středu čekali pákistánští novináři na českou pašeračku Terezu u soudu. Za to tam ale v řetězech eskorta přivedla jiného obviněného v jejím případu - bratra kamaráda bosse celého gangu, Brita s pákistánskými kořeny, Tárika.

Muž jménem Shoaib přišel k soudu v doprovodu eskorty, která ho vedla na řetězu. Oblečený byl do hnědého mundúru, přes nějž měl přehozenou modrou bundu. Než mu soudce prodloužil vazbu o dalších 14 dní, vypověděl, že Terezu poslal do Pákistánu kamarád jeho staršího bratra.

Ukázalo se, že oním kamarádem je tajemný Tárik, o kterém mluvila jak sama Tereza, když si po zadržení zoufala, že ji zabije, tak její kamarádka Simona. Podle Shoaiba se bossovi také přezdívá Mr. T (v překladu Pan T.). Jde o Brita s pákistánskými kořeny, který žije v Londýně. Může se jednat o stejnou osobu, kterou společnice Simona označila v pořadu 168 hodin jako Kháleda, Tárik je totiž údajně jen přezdívka.

Shoaib soudu také potvrdil, že Tereza byla v zemi v poslední době hned několikrát. "Můj starší bratr mi řekl, abych ubytoval českou modelku a zařídil pro ni focení, vše bylo na žádost pana Tárika," řekl serveru Daily Pakistan při odchodu ze soudní síně.

Práskání by pro Terezu mohlo mít smrtelné následky, tvrdí novinářka, která žila v Pákistánu

K soudu přišla také zástupkyně české ambasády v Pákistánu, Terezy se ale nedočkala. Podle ministerstva zahraničí zůstala ve věznici kvůli nepokojům, které probíhají na tamní univerzitě a silně zaměstnávají bezpečnostní složky. Soudce ale rozhodl i bez přítomnosti obviněné. Vazba jí byla prodloužena do 30. ledna, kdy by měla být předvolána znovu.

Pákistánští celníci zadrželi Terezu H. 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Devět kilogramů drogy našli v jejím kufru. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.