Slzy, šok, zoufalství: Lidé před ohněm na ubytovně v Plzni skákali z okna, shořelo jim vše

Sdílej: Jako naprostou katastrofu vnímají úterní požár plzeňské ubytovny lidé, kteří v ohni přišli o mnohdy veškerý majetek. Někteří zachránili skokem z okna hořící budovy jen holé životy a zbylo jim pouze to, co zrovna měli na sobě. Zoufale pak venku sledovali, jak vše ničí plameny. Mnozí při tom měli slzy v očích. Při požáru ubytovny dělníků se zranilo 12 lidí, hašení trvalo dlouhé hodiny.

1. Štefan (28): Shořel mi celý život Štefan před ohněm vyskočil z okna. „Měl jsem jít poprvé do práce. Zaměstnavatel mi poslal přes SMS jízdenku. V tom někdo na chodbě začal řvát: Hoří, hoří! Se spolubydlícím jsme si nejdříve mysleli, že je to sranda. Otevřel jsem dveře a valil se na mě černý dým. Zavřel jsem je a skočili jsme z okna ven,“ řekl Štefan. Jediné, co zachránil, byly doklady, které měl při sobě. „Všechno ostatní, jako dokumenty, fotky tam zůstalo. Shořel mi celý život,“ rozbrečel se Štefan. Své zoufalství nezvládal, a tak ho na místě museli uklidňovat policisté.

2. Pavel (64): Valil se proti mě chodbou dým Jen v boxerkách, tričku a pantoflích skončil před hořící ubytovnou Pavel D., který bydlel na pokoji v 1. patře. Když začalo hořet, chystal se zrovna snídat. „Ucítil jsem kouř. Otevřel jsem dveře, vykoukl jsem na chodbu a vidím, jak se směrem ke mně valí chodbou hustý dým. Rychle jsem zavřel, nakloním se z okna a vidím, jak kousek od mého pokoje už šlehají plameny. Křičel jsem na hasiče, aby mi pomohli. Ti přistavili žebřík a zachránili mě,“ svěřil se Pavel D.

3. Jaroslav (26): Televize i počítač, nic mi nezbylo O požáru se jeřábník Jaroslav K. z Ostravy, který na ubytovně bydlel pět měsíců, dozvěděl v práci. Hned na místo běžel, ale viděl už jen dílo zkázy. „Na pokoji mi shořela televize, počítač a letní i zimní oblečení. Nemám nic, nevím, co bude,“ svěřil se zoufalý muž. „Říkali mi, že si tady jeden opilý pán vařil jídlo a při tom usnul. A ono to celé chytlo,“ dodal. To potvrdila i opodál stojící žena. „Také jsem to tak slyšela. Shořelo mi tam všechno, peníze, oblečení, je to hrůza," rozplakala se a odešla k autobusu, který lidi z ubytovny převezl do náhradního bydlení v městském krizovém centru na Roudné.