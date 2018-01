U velkého počtu mrtvých labutí a další ptáků zasahovali zvířecí záchranáři z Plzně. Jejich smrt dávají do souvislosti se stresem, který jim působí novoroční ohňostroje a odpalované petardy.

Největší hrůzu zažili záchranáři v městské části Bolevec. Loňské mládě labutě velké si na drátech vysokého napětí urazilo hlavu. „Za posledních 25 let jsem nic takového nikdy neviděl. Labuť pravděpodobně po nárazu do vodiče padala dolů a zachytila krkem o další drát, který jí vahou těla sklapoval celý krk a utrhl hlavu,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň s tím, že na místě našli ještě druhou labuť. Měla zakrvácený krk. Po nárazu do drátu doplachtila o kus dál a na zemi zůstala zraněná.

Tragédie postihla také známou labutí rodinku, kterou chodili lidé nejdříve sledovat v létě na speciálně upravený ponton u loděnice na řece Radbuze, a po přestěhování na řeku Mži ve čtvrti Roudná.

Labutí pár postupně přišel o všechna svá mláďata. „Poslední mladě jsme sebrali přímo na Dolanském mostu přes řeku Berounku. Stejně jako jeho sourozenci se zabilo nárazem do drátů vysokého napětí,“ uvedl Makoň.

„Mám za to, že výrobci zábavné pyrotechniky si letos dali záležet zejména na zvukových efektech všech těch ohňostrojů, petard a rachejtlí. Pravda, prokázat spojitost jednotlivých případů se zábavnou pyrotechnikou v těchto případech úplně jasně nelze. Je ale možné, aby se tolik ptáků poranilo a zabilo během pár dnů jen tak? Navíc se jedná o pouhý zlomek toho, co se našlo,“ dodal Makoň.

Kalous si zranil nohy, asi nepřežije

Ke zraněnému kalousovi ušatému pak vyjížděli zvířecí záchranáři do obce Obora na severu Plzeňska. Pták tady ležel nehybně na zahradě u rodinného domku. „Měl ochrnuté dolní končetiny. Utrpěl nejspíš poranění páteře po nárazu do pevné překážky. Ležel tady několik dní, je hubený a vyhladovělý,“ řekl Makoň s tím, že ani tento dravec pravděpodobně nepřežije.

VIDEO: Ohňostroje jsou pro lidi vítaná podívaná, zvířata ale trpí.