Začíná Beats for Love: Největší taneční festival ve střední Evropě! Kam ještě vyrazit?

S obdobím prázdnin je vždy spojena festivalová sezóna. Ta v Moravskoslezském kraji nabídne řadu skvělých festivalů, které by si nikdo neměl nechat ujít! Poradíme, co byste si neměli nechat ujít.

Beats for love - čtyřdenní párty pro všechny! (archiv města)

Lístek na festival stojí momentálně 930 korun v předprodeji, lze ale očekávat nárůst s jejich ubývajícím počtem. O Beats for love je totiž opravdu velký zájem!

Do Dolní oblasti Vítkovic dorazí hvězdy jako Alan Walker, Sigma nebo Galantis. Z česko-slovenské scény se zase pro změnu objeví například rappeři Kali a Ektor. Na třinácti scénách v Dolní oblasti Vítkovic tak rozhodně bude z čeho vybírat.

Čtyřdenní festival Beats for love, který v loňském ročníku přilákal jen v první den na třicet tisíc návštěvníků, a chlubí se tak statusem největšího tanečního festivalu v srdci Evropy, se koná 4. až 7. července.

2. Beats for Love - čtyři dny absolutní párty!

Během šestnácti let si festival Colours of Ostrava vybudoval ve světě velké jméno a patří mezi ceněné festivaly. Od 18. do 21. července bude "Coloursům" opět patřit oblast Dolních Vítkovic, kde se každý den předvedou světová jména populární hudby.

Ve středu bude tahákem projekt N.E.R.D. v čele s Pharellem Williamsem. Ve čtvrtek se představí London Grammar, v pátek vystoupí i s částečným tlumočením pro neslyšící megahvězda Jessie J a sobota bude patřit synovi Boba Marleyho Ziggy Marleymu.

Oproti loňsku bude navíc rozšířený vstup, fronty tedy nehrozí. Lístky jsou stále v předprodeji za 2990 korun.