„Stačilo se pořádně naučit a potom i zamyslet. Nepřekvapilo mě prakticky vůbec nic,“ řekl Blesku.

Děti čekaly testy z geometrie, ze slovních úloh a měření. „Nechyběly chytáky, ty jsem si musel logicky odvodit. Jelikož jsem s počty začal ještě dříve než se slabikářem, jen jsem se při řešení usmíval,“ pokračoval Martin.

Matematický talent přitom rozvíjí ve škole, která je sportovně založena. „Martinovi jde všechno. Sport, chodí do skauta, rád čte, teď třeba Shakespeara. Je soutěživý, jde do všeho, vždy bojuje fér a pomáhá slabším,“ potvrdila třídní Lenka Šnapková.

Jde na gympl

Na podzim se chystá Martin ke smutku učitelky na víceleté gymnázium. „Mám zájem i o humanitní vědy. Na fotbalovou přípravu se teď taky chystám, no a to, na co se těším hodně, je skautský tábor,“ usmívá se nadprůměrně nadaný hoch.

Z loňských výsledků Matematického klokana vyplývá, že v kategorii Klokánek se k plnému počtu bodů dopracovalo jen 113 žáků z celkového počtu 111 013 řešitelů!