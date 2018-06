Pětitunový chovný sloní samec Maxim (20), kterého do ostravského chovu darovali ze zoologické zahrady LePal ve Francii, dorazil ve čtvrtek do nového domova. Má zajistit rozšíření tuzemského stáda slonů indických.

„Z francouzské domoviny putoval do Ostravy 1500 kilometrů v pětitunové kleci. Cestu zvládnul dobře a po příjezdu začal bez problémů přijímat potravu,“ řekl ošetřovatel Pavel Zvolánek. Samec má být hlavou zdejšího stáda.

„Bude ale trvat ještě rok nebo dva, než připustíme Maxima k samicím,“ uvedl ošetřovatel. Zoo získala slona darem. Návštěvníci se mohou přijít podívat na Maxima už nyní. „Určitě necháme pavilon slonů na několik hodin denně otevřený,“ slíbil Zvolánek.

délka: 01:45 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Maxim má rozšířit ostravský chov. Pětitunový slon dorazil z Francie, lidé ho uvidí hned. Karel Janeček

Maxim po příjezdu do zoo okamžitě vešel do svého výběhu a postupně se začal sbližovat s celou sloní rodinkou, do níž nově patří. „Ve výběhu si právě pochutnává na krmení. Je to třetí samec, kterého jsme zde v Ostravě měli,“ dodal ošetřovatel.

Samec Maxim se narodil v roce 1998 v Rotterdamu. Později jej přepravili do zoo Lympne ve Velké Británii a následně do zoo Sevilla ve Španělsku. V LePal žil od roku 2012. Žádné potomky zatím nemá.