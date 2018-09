Na stařenky upozornila strážníky náhodná svědkyně brzy ráno. Babičky tak mohly sedět na lavičce celou noc! „Řekly nám, že se po několika letech vrátily do České republiky ze zámoří a nemají kam jít. Kvůli majetkoprávnímu sporu zůstaly na ulici,“ sdělil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Hlídka strážníků jim proto dojednala přespání v krizovém centru Armády spásy.

„Ženám jsme nabídli ubytování za 45 korun na osobu a noc. Problémem bylo, že měly s sebou čtyři velké kufry a my tady nemáme žádné skladovací prostory. Proto jsme jim poradily, aby si vzaly osobní věci do kabelek, které jim můžeme uschovat. Kufry by musely pryč. To ale ženy odmítly, trvaly na tom, že se od kufrů neodloučí a odešly neznámo kam. Dokonce si nevzaly ani naše letáčky,“ vysvětlil ředitel centra Ivan Borek.

Tím se stopa po seniorkách v Brně zatím ztratila. Dá se nicméně předpokládat, že ženy se do Austrálie vracet už nebudou. Strážníkům totiž sdělily, že o svou původní střechu nad hlavou chtějí bojovat, a že kvůli tomu plánují podniknout právní kroky...

VÝZVA!!! Znáte seniorky v nesnázích? Víte, kde by mohly být? Tušíte, o jaký dům přišly?

Napište na tip@blesk.cz

Řádil v Hřensku sériový vrah? Rok po záhadné smrti tří trampů tu zmizely dvě… Komentáře 16 Fotografie

VIDEO: Zatímco seniorky z Brna řešily problém, kde na noc složí hlavu, tyto dvě starší ženy zřejmě vůbec netrápilo, že si vykládají v rušné silnici.