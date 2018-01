Slovácká Blatnička chce přepsat český rekord v jedení zelí. Při sobotní soutěži O najlepší kysané zelé na Slovácku hodlá shromáždit 300 domácích vzorků. Místní by totiž rádi vymazali z České knihy rekordů nedaleký konkurenční Hluk, kde se před šesti lety lidé ládovali 177 druhy vitaminové bomby.

„Po loňském úspěch, kdy se nám sešlo 154 druhů zelí a kyselic, jsme se rozhodli, že letos jdeme na rekord. Věřím, že propojíme celé Slovácko. Byla bych ráda, kdybychom ochutnali aspoň tři sta druhů kysaného zelí,“ řekla Blesku starostka Jarmila Hrušková. Bude to ale fuška. Ve vesničce totiž žije jen něco málo přes 450 lidí.

Kvůli rekordu přizpůsobili v Blatničce i termín ochutnávky a dali jí i mezinárodní rozměr! „Vyzvali jsme, ať jdou na trh i příhraniční regiony ze Slovenska, Myjavské Kopanice a Záhorí,“ pousmála se starostka.

Kamenný zelák přespolním nedají

Výrobce z domácího Slovácka ale hned uklidňuje, že pokud vyhraje jejich vzorek zelí či ze vzdálenějších oblastí republiky, určitě si neodnese první cenu. Tím je totiž tradiční kamenný hrnec na zelí – zelák. A ten už patří podle názvu celé akce na Slovácko.

„Vyhrazujeme si tím dopředu právo konečného verdiktu. Pochopitelně, že cena je ale také připravena i pro tohoto případného nejlepšího přespolního zelara,“ doplnil spolupořadatel koštu, Antonín Vrba.

Kromě koštování různých chutí kysaného zelí, ne sterilizovaného, jsou připraveny i další gurmánské pochoutky ze zelí, jako je například pravá slovácká kyselica.

Blatnička, vesnice rekordů

Blatnička už jednou zapsaná v České knize rekordů je. A to z roku 2012, kdy slavila 650. výročí od založení. Tehdy se do krojovaného průvodu seřadilo více účastníků, než měla tehdy obec Blatnička trvalých obyvatel (449). „Byla to taková třešnička na dortu, ale žila tím celá obec,“ poznamenala starostka Hrušková. V sobotu se tedy vesnice pokusí proslavit podruhé. Pokus o rekord začíná v kulturním domě v sobotu ve 14 hodin.

Recept na tradiční slováckou kyselici

A jaký je prapůvodní recept babiček na tradiční slováckou kyselici? Podělila se o něj Alžběta Vrbová (83) z Velké nad Veličkou, která pochoutku navzdory pokročilému věku doma své rodině stále vyvařuje.

*Vezmeme kilo kysaného zelá, do toho sa dá jedna nelúpaná cibula, ideální pravý hrib nebo václavky, bobkový list, tri zrnka nového korení, pár sušených trnek a voda. Varíme minimálně hodinu.

*Pak sa udělá zásmažka z másla a hladké múky, na zahuštění jedna smetana s trochú múky, to podle toho, jak ju chcete mět hustú. A za varu sa pridajú ze dvě bílka z vajec. Pak enom podle chuti osolit či okyselit.

*Je to pravá horňácká kyselica, sváteční, ideální na štědrovečerní stůl. Na Vánoce sa ale v žádném prípadě do ní nedávajú klobásky. Ty ale možete do kyselice použit kdykoliv jindy v průběhu roka.

