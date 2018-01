Český fotbal nebude letos přece jen na šampionátu chybět. I když profesionální čutálisti kvalifikaci na mistrovství světa zbabrali, Češi se díky reprezentační jedenáctce vinařů ukážou alespoň na evropském šampionátu. Jak je to možné?

Čerstvě založený Fotbalový klub vinařů České republiky si totiž poprvé v historii vysloužil pozvánku na Mistrovství Evropy vinařů. Hraje se na jaře ve Slovinsku a Češi vyfasovali do skupiny Portugalsko, Itálii a Rakousko. Podmínkou je, že hlavním zaměstnáním pro všechny členy národního fotbalového týmu musí být víno. Fixlování přísně zakázáno!

Oporou nové reprezentace má být špičkový blatnický vinař Jan Cícha (33). Šikovný levý záložník zručně dribluje nejen mezi keříky vinné révy, ale náramně umí i na hřišti. Patří mezi tahouny FK Blatnice, mančaftu jihomoravské I. A třídy.

Táta od dvou dětí začal kopat už ve čtvrté třídě. „Hrál taťka, starší brácha i další dva bratři, tak to bylo přirozené. Začínal jsem v Blatnici, do deváté třídy jsem pak hrál v útoku i na stoperovi ve Veselí nad Moravou, abych se zas vrátil domů,“ prozradil Blesku vinařský reprezentant.

V záloze blatnického klubu hraje 17. sezonu. Zažil tři postupy, za největší úspěch považuje – podobně jako Pepík Hnátek - postup z okresu do krajské I. A třídy. „Ten kluk to má krásně v noze. Patří mezi nejlepší, i když se už hodně věnuje vinohradu,“ uznale kývají hlavou místní sportovní novináři.

Branky, body, košty

Reprezentační tým vinařů ČR se od 29. května do 2. června 2018 zúčastní fotbalového mistrovství Evropy vinařů. Hrát bude ve skupině s Portugalskem, Itálií a Rakouskem. „Je to silná skupina, uvidíme, co soupeři předvedou. Budou tam ale samí vinaři, tak věřím, že bude i čas a prostor pokoštovat nějaké dobré vzorky . A přínosem bude určitě i možnost předat si zkušenosti,“ těší se na jaro Cícha.

Jan Cícha spolu s tatínkem Vojtěchem, se kterým ve vinařství podniká, získal vloni na Pardubickém festivalu vína Zlatou medaili za Blatnický Roháč a stříbrnou za Sauvignon. Stříbrné ocenění do Blatnice k Cíchům putovalo i ze slovenské soutěže O královský Ryzlink.

