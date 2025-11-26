Komplikace na železnici: Provoz v koridoru na Prahu stál
Po noční poruše trakčního vedení v Roudnici nad Labem obnovila krátce po 11:00 Správa železnic provoz na koridoru z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa po jedné traťové a jedné staniční koleji.
České dráhy po poruše odklonily mezinárodní vlaky na jinou trať, některé spoje zrušily a v místě zavedly náhradní autobusovou dopravu.
Trakční vedení poškodil o půlnoci nákladní vlak, který projížděl Roudnicí. Situace se opakuje poněkolikáté, naposledy se stejná událost stala v noci z pátku na sobotu. Situace výrazně komplikuje osobní dopravu na hlavním železničním koridoru. Mezinárodní vlaky mohou mít zpoždění i několik hodin kvůli tomu, že jedou po delší trase. S plným obnovením provozu se počítá večer.
