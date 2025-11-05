Podezřelé cenové nabídky? Antimonopolní úřad prověří mobilní operátory v Česku
Antimonopolní úřad prověří fungování hospodářské soutěže mezi mobilními operátory, zkoumat bude jejich cenové praktiky. O zahájení takzvaného sektorového šetření rozhodl na základě analýzy, která vznikla ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Na zahájení dvoudenní Svatomartinské konference v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v Brně to dnes oznámil předseda úřadu Petr Mlsna. Podle zjištění analýzy na trhu roste podíl klíčových hráčů a naopak klesá význam nezávislých virtuálních operátorů. Reakci operátorů ČTK zjišťuje.
„Zkoumat budeme zejména cenové podmínky poskytování mobilních telekomunikačních služeb jako volání, SMS a mobilní data, možné vlivy a efekty jejich balíčkování s dalšími telekomunikačními službami a vliv nabídek mimo veřejné ceníky mobilních operátorů, a to v období od začátku roku 2018 do 31. října 2025,“ uvedl Mlsna.
Analýzu úřad zveřejnil na svých webových stránkách. Její tvůrci například zjistili, že hodnoty průměrného měsíčního příjmu operátora na jednu aktivní SIM kartu nedosahují ceníkových cen mobilních operátorů. Autoři analýzy se proto domnívají, že role nabídek mimo ceníky není zanedbatelná, což dokládá i dřívější průzkum ČTÚ a občanského sdružení IstroAnalytica Advisory mezi spotřebiteli z roku 2023.
„Skrývání tržních cen za pomoci retenčních nabídek nebo uzavírání spotřebitelů v ekosystému služeb daného operátora pomocí balíčkování může potenciálně omezovat svobodu volby spotřebitelů a významně tím ve výsledku snižovat intenzitu hospodářské soutěže mezi mobilními operátory. Analyzovat proto vedle zmíněných neceníkových nabídek hodláme i působení lock-in efektů (závislosti na prvotním dodavateli, pozn. red.), které by mohly odrazovat spotřebitele od změny mobilního operátora,“ doplnil Mlsna.
Úřad v současnosti vede další tři takzvaná sektorová šetření mapující situaci na konkrétním trhu. Zabývá se situací na trhu s nealkoholickými nápoji, na trhu odpadového hospodářství a nabíječek pro elektromobily. Výsledky prvních dvou šetření úřad očekává v prvním čtvrtletí příštího roku, doplnil místopředseda úřadu Kamil Nejezchleb. Na zjištění ze sektorového šetření může ÚOHS zahájit správní řízení, což také běžně dělá. Například na základě sektorového šetření na trhu s potravinami v roce 2024 zahájil téměř dvě desítky správních řízení a uložil minimálně osm pokut.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.