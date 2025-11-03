Kardinál Duka (82) znovu leží v nemocnici: Jeho stav je vážný!
Kardinál Dominik Duka je zpět v nemocnici. Na Facebooku to v neděli oznámily Katolické noviny, kterým bývalý pražský arcibiskup poskytl rozhovor. Duka na začátku října podstoupil akutní operaci, propuštěn byl teprve ve čtvrtek. Avšak v domácí péči strávil pouhé dva dny, než se kvůli svému stavu musel vrátit. Katolické noviny opět vyzvaly občany, aby se za Duku modlili. Zdravotní stav kardinála je vážný, k modlitbě za něj vyzvalo dnes na sociálních sítích i Pražské arcibiskupství.
Zdravotní stav kardinála Dominika Duky se zhoršil, Pražské arcibiskupství na svých stránkách vyzvalo k motlitbě za jeho zlepšení. „V sobotu byl do Ústřední vojenské nemocnice znovu převezen pan kardinál Dominik Duka. Jeho stav je vážný. Prosíme o modlitbu,“ napsalo arcibiskupství v pondělí krátce před polednem.
Dominik Duka poskytl ještě předtím, než se do nemocnice vrátil, rozhovor, kde se popsal svůj souboj s nemocí. „Když člověk jde do nemocnice jen na nějaké vyšetření, je to něco jiného, než když tam skutečně musí zůstat, protože se nemůže vrátit domů a je nutná okamžitá operace. To jsou chvíle, kdy se do jisté míry dotýkáte dna a kladete si otázky,“ zhodnotil kardinál svůj pobyt. Dvakrát podle svých slov za svůj život podstoupil opravdu velký zákrok.
Už před návratem počítal s tím, že do Vánoc se na veřejnosti neobjeví. „Bylo mi rovněž naznačeno, že do Vánoc není vhodné přijímat větší množství návštěv, protože imunita je oslabená a jakákoli další nemoc by mohla způsobit komplikace,“ uvedl 82letý Duka před opětovnou hospitalizací.
V kritické fázi nemoci podle svých slov veřejné dění nesledoval. „Televizi jsem měl sice v pokoji, ale zapnul jsem ji pouze 28. října ve 20 hodin – po 35 letech jsem totiž nebyl na Hradě. Vždy jsem býval přítomen ve Vladislavském sále a na dalších událostech, a tak jsem byl i zvědav na letošní laureáty,“ popsal Duka.
Rovněž ocenil české zdravotnictví – jak lékaře, tak pomocný personál. O Duku bylo postaráno v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). „V nemocnici jsem se mohl do jisté míry plně ztotožnit s těmi, kdo vědí, že život není jen procházka růžovým sadem, a zároveň chápou, že i my, kteří věříme v milosrdného Boha, víme, že nemoc patří k životu. Vyrovnávání se s ní nám dává sílu být pevnější – a také uznalejší vůči druhým,“ uvedl kardinál.
Akutní operaci se Duka ve vojenské nemocnici podrobil v pondělí 6. října. Arcibiskupství o tom informovalo o den později, kardinál byl podle něj po zákroku ve stabilizovaném stavu. Propuštěn byl 30. října. Duka tehdy uvedl, že v některých chvílích byl blízko smrti.
Duka v roce 2021 prodělal nákazu koronavirem, ale nemoc covid-19 u něj měla podle tehdejšího vyjádření arcibiskupství mírný průběh. Pražským arcibiskupem byl více než 12 let, v roce 2022 ho ve funkci vystřídal Jan Graubner.
