TOP výroky jaderné lady Drábové: Debilové na sítích, „hodný pitomec“ Novotný a vtipná podpora Ukrajiny
Navždy utichlo každodenní hlášení o radiační situaci na Ukrajině. Jeho autorka Dana Drábová nečekaně opustila tento svět. Jako propagátorka jádra a neúnavná kritička „Rusáků“ a Putinova režimu denně upozorňovala na hrůzy války na Ukrajině, ale glosovala i všední život a politické dění.
Její kariéra jaderné influencerky s celospolečenským přesahem začala poté, co Putin zahájil invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Nejdříve komentovala radiační situaci v souvislosti s atomovou elektrárnou v Záporoží, která se několikrát stala cílem ruských útoků, a to z pozice šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Poté škálu příspěvků rozšířila i na další témata. Dominoval v nich konflikt na Ukrajině a konkrétně silná kritika Putinova totalitního režimu.
„Podporuji Ukrajinu, už 38 let,“ napsala k fotografii, na níž pózuje vlajkou potřísněnou krví Čechů zabitých v srpnu 1968.
Fotografie pochází z videa, kterým o půlrok dříve připomněla srpnovou invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.
„Ruská propaganda z lidí debily nedělá, ona na debily cílí. Radiační situace na Ukrajině zůstává normální. Žijeme v době masového zhloupnutí. Výlevy řady lidí na sítích nedávají prostor pro pochyby. Bohužel,“ napsala zase jindy.
Jako žena se silně vyvinutým smyslem pro humor si byla schopná udělat legraci i ze své osoby, když zveřejnila fotografii s tričkem na podporu Ukrajiny a popisem, k jakému boji by se vzhledem ke své výšce mohla hodit.
Peníze pro Ukrajinu
Drábová se do pomoci Ukrajině zapojovala velmi aktivně a nikoli jen v každodenních tweetech. Finančně dotovala například platformy Zbraně pro Ukrajinu či Dárek pro Putina.
„Jasně, že si přeju mír. A mám to štěstí celý život v míru žít. Někdy je však třeba mír vybojovat. Země, kde jsem doma, o tom něco ví. I Česko má hrdiny. Proto podporuji Ukrajinu. Proto podporuji Izrael. Radiační situace na Ukrajině zůstává normální,“ tweetovala loni v lednu.
Glosátorka českého rybníčku
Příspěvkům na sociální síti z pera Drábové nechyběl vtip nadhled a přímočarost. Skoro vždy jimi dokázala zamířit na komoru. A pak… se ve vláknech rozjela nenávistná diskuze.
„Dokud jsem nezačala používat Twitter, abych každé ráno informovala o radiační situaci, nevěděla jsem, že je na světě až tolik debilů. Tedy... Tušila jsem to, teď už to bohužel vím,“ napsala loni v září poté, co se v jiném příspěvku postavila za zvýšení daní a ptala se, jak konkrétně lidem diskutujícím na síti X vyšší daně zhorší život.
Schytala okamžitou kritiku. Diskutovat o daních se v Česku nevyplácí a na sociálních sítích už vůbec ne. „Zrovna vy byste si měla zamést před vlastním prahem. Stala se z vás za poslední týdny docela ježibaba,“ reagovala jedna ze sledujících. Drábová se ale konfliktů nebála a zároveň si je nenechala líbit. „Ale rozhodně ne debil. Přeji Vám hezký den,“ reagovala do pár minut.
Podpora Novotného
V dubnu roku 2021 se jako místostarostka Pyšel seznámila s Pavlem Novotným, tehdejším starostou Řeporyjí.
„Já jsem VĚDĚL, že je to skvělá ženská!! Díky,“ napsal v dubnu 2021 Novotný. „Pražské Řeporyje a už navazují diplomatické styky a plánují se vzájemné státní návštěvy,“ glosoval po seznámení s jadernou lady někdejší řeporyjský starosta.
Pokud si Dana Drábová někoho oblíbila, mohl se dotyčný na její podporu spolehnout i v dobách, kdy se mu nevedlo zrovna nejlíp. Podobně se dokázala zastávat i kontroverzního „Řeporyjce“.
„Znám málo tak hodných a obětavých lidí, jako je Martin Straka a Pavel Novotný,“ tweetovala neohroženě den poté, co Česko zasáhla krutá zpráva o smrti zpěvačky Aničky Slováčkové. Byl to právě Novotný, který rok předtím zveřejnil nevybíravý komentář k fotografii Felixe Slováčka s tím, že „mu dá pokoj asi rok a půl, co ví, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci.“ Následovala smršť kritiky na Novotného hlavu a nepomohly ani jeho několikeré veřejné omluvy. I přes to všechno se ho Drábová nebála zastat.
V komentářích ale okamžitě schytala kritiku. „Právě bez papírů boural na dálnici. Věru Gándhí naší doby,“ napsal ve vlákně pod příspěvkem jeden z komentujících. Drábová ale šla do boje dál. „Je to holt pitomec. Na původním postu to nic nemění,“ nebála se znovu postavit za svůj názor.
Konec hlášení
Její každodenní hlášení ale přeci jen letos v létě zaznamenalo jistou změnu. Na začátku července Drábová tweetovala, že se omezí pouze na popis ukrajinské radiační situace. Možná už tehdy bojovala s vážnou nemocí, o které neměl na veřejnosti nikdo ani tušení. Ve vláknu přiznávala, že nemá sílu na nekonečné diskuze ve vláknech.
„Chytráci, co si pod mými příspěvky přikládají náplast na ego nebo zvyšují dosah, mne už unavují. Nemám to zapotřebí.“ V jiném postu zveřejnila, že na síti X zůstává a situaci bude sledovat. „Nebudu se nadále pouštět do marných diskusí,“ napsala.
Poslední hlášení napsala v sobotu 4. října. Její Xko se navždy odmlčelo v pondělí, kdy nejspíš někdo z blízkých s přístupem na její účet zveřejnil smutnou zprávu o jejím úmrtí. Radiační situace už nebude jako dřív.
