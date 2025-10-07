Detaily úmrtí „atomové baby“ Dany Drábové (†64): Utajená nemoc, odcházení a smrt doma
Smrt „atomové baby“ Dany Drábové šokovala v pondělí celé Česko. Už nikdy si nepřečteme její legendární hlášení o radiační situaci na Ukrajině. Na co propagátorka jádra a neúnavná podporovatelka Ukrajiny vlastně zemřela? „Byla velmi vážně nemocná. Její odchod se očekával,“ potvrdila Blesku jedna z jejích velmi blízkých kamarádek. Drábová nemoc tajila, zemřela doma v Pyšelích, kde v minulosti působila i jako místostarostka.
V Česku nebylo většího experta na jadernou energii. Přes dvacet let ji lidé vídali na obrazovkách vysvětlovat taje atomové fyziky. Dana Drábová (†64) ale včera umřela a její smrt neoznámil nikdo jiný než sám prezident Petr Pavel (63).
Přestože její skon ohlásil pravděpodobně někdo z jejích nejbližších s přístupem na její účet na síti X, příčina smrti šéfky úřadu pro jadernou bezpečnost zůstává neznámá.
„Odešla doma po krátké těžké nemoci v kruhu nejbližších,“ objevilo se včera minutu před šestou hodinou večer a s poznámkou, že radiační hlášení z Ukrajiny budou už navždy jiná. O její vážné nemoci tak věděli zřejmě jen ti nejbližší.
I když byla Drábová na síti X denně aktivní, neměla evidentně potřebu se soukromými problémy dělit s veřejností. Její radiční hlášení ale přeci jen letos v létě zaznamenalo jistou změnu. Na začátku července Drábová tweetovala, že se omezí pouze na popis ukrajinské radiační situace.
„Od zítřka se mé působení tady omezí pouze na ranní hlášení o radiační situaci na Ukrajině,“ napsala Drábová první prázninový den.
Její částečné odmlčení lidé dávali do souvislosti s tím, že se v konfliktu v Gaze postavila aktivně na stranu Izraele. Ve vláknu v příspěvku následovala řada nenávistných reakcí. Na ně ještě Drábová reagovala. Vysvětlila, že se jedná o „pragmatické rozhodnutí“. Otázka, za jejím stažením se do ústraní už létě stála vážná nemoc, zůstane patrně nezodpovězená.
Drábová po necelých 26 let šéfovala Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Oblibu veřejnosti si ale získala tím, jak dokázala lidem věcně a jednoduše vysvětlovat složitá témata ohledně jaderné energie, havárií či radiační ochrany. Přitom byla pořád uznávanou autoritou ve svém náročném oboru.
Odešla vlastenka
Její smrt šokovala Česko včera odpoledne. „Odešla osobnost, která pro bezpečí naší země vykonala opravdu výjimečnou práci. Měl jsem ji rád za její odvahu, lidskost, smysl pro humor,“ uvedl prezident Petr Pavel na sociálních sítích s tím, že si vážil její odbornosti a obdivoval její bezprostřednost a charisma.
„V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou, vzorem skromnosti, vlídnosti a především dobrým člověkem. Nejen mně bude moc chybět,“ uzavřel Pavel.
