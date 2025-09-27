Češi propadli exotice, vítězí hlavně Emiráty. Expert popsal mýty a poradil, jak ušetřit
Stále více Čechů na podzim a v zimě propadá exotice. Potvrzuje to průzkum cestovní agentury Invia, který proběhl přes aplikaci Instant Research agentury Ipsos. Nejpopulárnější jsou Spojené arabské emiráty, roste ale i zájem například o Keňu. Letos navíc zcela poprvé začne fungovat přímé letecké spojení z Česka na Maledivy. Exotika táhne tolik, že se to projevuje i na cenách – klesají, dokonce přibývají do těchto destinací charterové lety.
Podle sociologa Jakuba Bielawskiho 37 procent Čechů uvažuje o tom, že by vycestovalo do exotiky. Číslo se možná zdá nízké, ve skutečnosti ale bývalo ještě nedávno daleko menší, po covidu to bylo 31 procent.
Rostoucí zájem potvrzuje i šéf komunikace cestovní agentury Invia Michal Bošela. Ještě v roce 2023 registroval zájem 27 procent Čechů. „Takže je vidět, že ten každoroční nárůst je opravdu znatelný. A co je důležité říci, že určitě si Češi neodepřou letní dovolenou na úkor exotiky, naopak tu další exotickou dovolenou přidávají do svého programu v průběhu roku,“ komentoval s tím, že tento nárůst proběhl navzdory energetické krizi, inflační vlně a dalším tíživým jevům ve společnosti.
Z průzkumu vyplynulo, že pro většinu Čechů jsou vysněnou destinací Maledivy. Podle Bielawskiho jsou vnímány jako synonymum luxusu. Následuje Thajsko či Mauricius.
V praxi ale Maledivy nejpopulárnější nejsou. Mezi Čechy ze zkušenosti Invie vítězí Spojené arabské emiráty, což je podle Bošely logické. „Jsou oblíbené pro rodiny s dětmi. Pokud hledají nějaký přímý let, který je do šesti hodin, tak jsou to právě Emiráty,“ popisuje zástupce cestovní agentury, proč vede zrovna tato destinace. I kvůli tomuto zájmu nabídla letos aerolinka Etihad Airways poprvé přímé lety z Prahy do Abú Dhabí.
Stále více oblíbený je také Katar nebo Omán, kam jsou nabízené dva přímé lety. Omán momentálně drží třetí pozici v oblíbenosti. Druhý je Zanzibar, avšak ten je populární dlouhodobě. V neposlední radě roste mezi Čechy obliba Keni.
Výhoda přímých letů
Podle průzkumu je pro Čechy při cestování do exotiky nejvíce stresující přestupování na velkém letišti. Obecně mají velmi rádi přímé lety, což potvrzuje i Bošela za Invii. Cestovky se proto na to snaží reagovat. „Hlavní novinkou pro letošní exotickou sezónu jsou přímé lety na Maledivy, které budou startovat 31. října a jsou plánovány někdy do poloviny prosince,“ prozradil Bošela, co se chystá.
Podle něj z toho plyne pro dovolenkáře hned několik výhod. „Největší benefit je časová úspora. A co se týče ceny, tak ta samozřejmě také bude mnohem výhodnější než na klasických aerolinkách,“ podotkl šéf komunikace Invie.
Cestovky podle Bošely našly přímými lety zcela nový segment zákazníků. A vlastně to bylo nevyhnutelné. Aerolinky během covidu někdy až dvojnásobně zdražily letenky a cestovní kanceláře již nedokázaly poskládat balíček s touto cenou letenky tak, aby byl prodejný.
„Východiskem z toho bylo, že si začaly pronajímat charterové lety,“ líčí Bošela. Charterové lety jsou takové, kdy si cestovka pronajme celé letadlo a pak ho obsazuje. Vždy je to pro ni do určité míry risk, ale když se ho podaří obsadit, může pak nabídnout nižší cenu. Zájem se ukázal, že je, zatímco dříve existovaly charterové lety v Česku do jedné exotické destinace, dnes už jich je přes deset.
Není nutné létat v zimě
Cena je totiž stále hlavní aspekt, podle kterého Češi dovolenou vybírají, i tu exotickou. „Ten servis je tam i vzhledem k té ceně nějakým způsobem omezený. Ale jim to vlastně nevadí, protože pro ně má větší prioritu dostat se do té destinace, podívat se někam, kde nikdy nebyli (…) i na úkor toho, jestli budou mít speciální jídlo na palubě,“ popisuje charterové lety a přístup cestovatelů, kteří je využívají, Bošela.
Právě i díky chaterovým letům jsou nyní exotické destinace dostupnější než kdy dříve. Navíc podle Bošely neplatí, že je nutné cestovat do těchto místo zrovna na podzim a v zimě. Příkladem je podle něj Zanzibar. „Tak právě tam jsou ty mimosezónní měsíce, ať už květen, červen nebo i léto, v porovnání s těmi sezónními až o 50 procent levnější,“ říká s tím, že si vybavuje last minute zájezd na Zanzibar, all inclusive na týden, za 23 tisíc na osobu.
„Nutno říct, že ty exponované termíny, což jsou prázdniny, Vánoce, tam samozřejmě ta poptávka je vždycky tak vysoká, že ceny jsou opravdu hodně vysoké, ale na začátku sezóny nebo na konci sezóny se dají pořídit velmi výhodně i jednoduše zájezdy a balíčky,“ radí Bošela, kdy vycestovat, pokud chce člověk ušetřit.
Také podle Bielawskiho neplatí, že by do exotiky nebylo možné jezdit jindy než na podzim či v zimě kvůli počasí. „Češi možná mají podvědomě spojenou exotiku v létě s obdobím dešťů, nebo že se tam nelétá, ale existují exotické destinace, kam se dá létat celoročně,“ upozorňuje a jako příklad dává Maledivy, Mauricius, Emiráty nebo Keňu. I Thajsko má místa, kde v létě neprší – je velké a klima na všech ostrovech není stejné.
A proč vlastně Češi exotiku vyhledávají? Podle průzkumu je to hlavně teplé počasí, ale poznávání jiných kultur, které je důležité pro 26 procent osob.
Kdyby jenom ti Češi věděli, že na Maledivách platí přísný islámský režim -právo šaría a Židi mají do země (na ostrovy) vstup zakázán