Varování před klobásou od Agrofertu. Kontrola v ní odhalila rizikové množství olova

Autor: ČTK - 
11. září 2025
15:04

V myslivecké klobáse od výrobce KMOTR - Masna Kroměříž, který spadá do holdingu Agrofert, bylo nadlimitní množství olova. Upozornila na to dnes Státní veterinární správa (SVS). Lidé mohli klobásu zakoupit v prodejnách Makro. Nadlimitní množství olova může podle veterinářů představovat riziko zejména při dlouhdobé konzumaci. Vyjádření Agrofertu ČTK zjišťuje.

KMOTR vyrobil přes 218 kilogramů produktu, část šarže, zhruba 65 kilogramů, skončila na Slovensku. Jedná se o klobásu šarže L 0606251, s datem výroby 6. června 2025 a různým datem minimální trvanlivosti - od data zabalení až do 27. září 2025. Prodejce podle veterinářů zahájil okamžité stahování výrobku z trhu.

Nebezpečí dlouhodobého příjmu olova je především v ovlivnění nervového systému, a to především u dětí.

Témata:
SlovenskoČeská tisková kancelářStátní veterinární správa České republikyAgrofertveterinární lékařmakroKMOTR - Masna Kroměříž
