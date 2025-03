Jako astronauti ve vesmíru. Studenti i youtubeři zkouší stav beztíže, doprovodil je Pavel

Přes dvacet žáků a studentů v doprovodu astronauta ve výcviku Aleše Svobody se zúčastní parabolického letu v letounu Airbus A310. Zažije stav beztíže v rámci projektu mise Zero-G, který organizuje projekt Česká cesta do vesmíru.

Let by měl proběhnout krátce po jedenácté hodině, z původní dvacítky studentů se na palubě bude vyskytovat 26 žáků. Do projektu se původně přihlásilo 861 žáků, finalisté museli před letem zvládnou řadu testů. Výběr členů posádky mise Zero-G začal loni na podzim a zahrnoval několik etap. Kadeti absolvovali testy, které se zaměřovaly na komunikační dovednosti, schopnost motivovat ostatní, úroveň angličtiny, paměť, rychlost reakce nebo rozpoznávání emocí. Nevyhnuli se ani testování fyzické kondice. Let se dá sledovat i na volně dostupném radaru.

Posádku doplní známé osobnosti jako youtubeři Karel „Kovy“ Kovář, Martin Mikyska, umělec Yemi A.D. či moderátor Daniel Stach. Zúčastní se také ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

Letadlo dorazilo na pražské letiště během včerejšího dne a nese si překladově zajímavou přezdívku „Vomit Comet“.