Papež po potížích s dýcháním strávil klidnou noc. V nemocnici je už dva týdny

Dnes ráno Vatikán v pravidelném stručném oznámení opět uvedl, že papež strávil klidnou noc a odpočívá. Podrobnější informace zveřejňuje tiskové oddělení Vatikánu obvykle navečer.

V pátek Vatikán oznámil, že papež prodělal krátkou respirační krizi a že mu lékaři pomohli s dýcháním neinvazivní mechanickou ventilací. Vatikán uvedl, že papež není intubován, ale má kyslíkovou masku, která mu pomáhá s dýcháním. Dodal, že za 24 až 48 hodin se ukáže, zda nejnovější bronchiální krize jeho zdravotní stav zhoršila.

V Gemelliho nemocnici je papež František od 14. února, a jde tak o jeho nejdelší hospitalizaci od března 2013, kdy se ujal vedení katolické církve. Do nemocnice nastoupil poté, co se už několik dnů potýkal se zánětem průdušek. Posléze mu lékaři diagnostikovali oboustranný zápal plic. Výrazně se mu přitížilo před týdnem, kdy lékaři jeho zdravotní stav označili za kritický. Od té doby hovořili několikrát o mírném zlepšení, v prognózách ale zůstávají opatrní.

Za papežovo uzdravení se modlí už dva týdny věřící v řadě zemí, včetně jeho rodné Argentiny. Rodák z Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio už v mládí prodělal vážnou respirační infekci, kvůli níž mu lékaři odebrali část jedné plíce. Navzdory zdravotním problémům v posledních letech, kdy se kvůli bolestem kolena často pohyboval na invalidním vozíku, měl papež stále nabitý program a pracoval zpočátku i se zánětem průdušek.

František je ve věku 88 let podle DPA druhým nejstarším papežem v historii vykonávajícím pontifikát. Déle žil podle ní v úřadu jen papež Lev XIII., který zemřel v roce 1903 ve věku 93 let. Františkův předchůdce Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, se sice dožil 95 let, ale pontifikát opustil v únoru 2013 jako pětaosmdesátiletý.