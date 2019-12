Z pohádky vyplývá, že čím delší cop, tím krásnější dívka. A ruské dívky se dlouhými vlasy rády chlubí dodnes. „Nasťa má lepší cop,“ stěžuje si v pohádce Marfuša a matka jí odpovídá: „Ten tvůj je za to dražší, koupila jsem ho na jarmarku.“ Nejslavnější nositelkou copu v moderní historii byla zřejmě bývalá ukrajinská prezidentka Julija Tymošenková.

Copy se prodávají pořád. Zjišťovali jsme, na kolik by ten Marfušy přišel dneska. Pokud by chtěla něco lepšího z lidských vlasů, musela by zaplatit od osmi set do tří tisíc.