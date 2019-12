Rodina Ladislava Brůny měla statky ve Lkáni a v Dražkovicích. Na počátku 50. let to byl nebyl jenom majetek, ale také značný problém. Rodiče s devíti dětmi byli řečeno dobovou terminologií „kulaci“. A této nálepky se mohli zbavit jedině v případě, že by se vzdali majetku a vstoupili do Jednotného zemědělské družstva (JZD). Vztah k hospodářství ale byl silnější, a tak v roce 1951, když se děti těšily na Ježíška...

„Přesně na Štědrej večír ve čtyři hodiny pro tátu přišli a zavřeli ho. Byl v Lovosicích ve vězení asi tři dny a pak byl v Litoměřicích ve vyšetřování čtyři měsíce. Bylo nás tolik dětí a nikdo neposkytl mámě ani korunu. Když ho odvedli, místo Vánoc jsme celou noc všechny bečely,“ vzpomínal pro Paměť národa na pohnuté chvíle nejstarší syn Václav Brůna.

Otce tehdy tenkrát odsoudili na jeden měsíc a musel zaplatit pokutu 4000 korun. Ladislava Brůnu pak komunistický režim poslal do vězení ještě dvakrát a pokaždé na rok. Rodina zůstala prakticky bez příjmů. Syn Václav musel na vojnu a jako „politicky nespolehlivý“ skončil u pomocných technických praporů. Přesto rodina do JZD nevstoupila.